Solides Halbjahr für Streetbox Real Estate SICAV

Zürich – Das Teilvermögen «Swiss» der Streetbox Real Estate SICAV schliesst sein Halbjahresergebnis per 30. September 2025 mit einem soliden Resultat ab. Die Leerstandsquote ist im Berichtszeitraum deutlich gesunken (-45.13%) und liegt nun mit 2.48% auf einem historisch niedrigen Niveau. Das Teilvermögen weist eine steigende Anlagerendite von 5.78% über zwölf Monate aus.

Im ersten Halbjahr 2025 steigen die Mieteinnahmen um 3.25% gegenüber dem 30. September 2024 und erreichen CHF 6’279’060.90 (CHF 6’081’532.30 per 30.09.2024). Diese Entwicklung ist das Ergebnis einer proaktiven Wiedervermietung und einer effizienten Prospektion. Die Aufwendungen des Teilvermögens vermindern sich um 2.75% und belaufen sich per 30. September 2025 auf CHF 3’152’447.50 (CHF 3’241’514.59 per 30. September 2024).

Infolgedessen beträgt das Nettoergebnis des Fonds per 30. September 2025 CHF 3’334’977.35 (CHF 3’072’429.71 per 30.09.2024).

Der NIW beläuft sich auf CHF 385.67, was einem Anstieg von 9.11% gegenüber dem 30.09.2024 (CHF 353.46) entspricht. Dies ist insbesondere auf eine Aufwertung des Verkehrswertes der Immobilien im Portfolio bei konstantem Perimeter um CHF 13’997’000.00 zurückzuführen. Dies wiederspiegelt die Stabilität des Streetbox-Modells. Diese Entwicklung wirkt sich positiv auf die Fremdfinanzierungsquote aus, die deutlich auf 27.08% sinkt (gegenüber 29.16% per 30. September 2024).

Die Mietausfallrate bleibt stabil bei 7.74% (7.18% per 30. September 2024). Der TER sinkt auf 0.87% (0.95% per 30.09.2024) und die EBIT-Marge liegt bei 73.97% (66.77% per 30.09.2024). (Procimmo/mc)

