SPGI Zurich vermietet in Basel 1250 m2 grosse Fläche an NonStop Gym SA

Zürich – Die Fitnesskette NonStop Gym SA eröffnet an der Clarastrasse 12 in Basel einen neuen Standort. Die Eigentümerin hatte SPGI Zurich damit beauftragt, die Fläche neu zu vermieten.

Die erfolgreiche Fitnesskette Nonstop Gym SA ist bekannt für ihre 24/7-Öffnungszeiten und hat in der ganzen Schweiz Standorte, so auch in Bern, Basel, Zürich, Winterthur und St. Gallen. Für ein zweites Studio in Basel konnte SPGI Zurich das Unternehmen nun für Räumlichkeiten an der Clarastrasse 12 gewinnen. Die Räumlichkeiten umfassen rund 1250 m2 auf zwei Stockwerken und punkten mit ihrer zentralen, stark frequentierten Lage beim Claraplatz. SPGI Zurich wurde von der Eigentümerin mit der Neuvermietung beauftragt. Die Eröffnung des neuen NonStop Gyms ist für das Frühjahr 2024 geplant. (SPGI Zurich/mc/ps)