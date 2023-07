Streetbox: Ein sehr starkes Geschäftsjahr

Zürich – Der Fonds Streetbox Real Estate Fund weist erneut ein starkes Geschäftsjahr aus: Per 31. März 2023 beläuft sich die Anlagerendite auf hohem Niveau von 10.52% und die Eigenkapitalrendite («Return on Equity») beträgt 10.06%. Das vergangene sehr positive Geschäftsjahr erlaubt es, die bisher höchste steuerbefreite Dividende von CHF 15.20 pro Anteil auszuschütten. Der Fonds wächst weiter mit dem Ziel, die Dividende ausschliesslich aus Mieteinnahmen auszuschütten.

Die Mietzinseinnahmen des Fonds steigen leicht an per Ende März 2023 auf CHF 11’783’444.- (gegenüber CHF 11’736’434.-). Das Total der Erträge erhöht sich auf CHF 11’818’418.- (gegenüber CHF 11’764’243.- Ende März 2022), wobei die gesamten Aufwände auf CHF 5’367’177.- sinken (gegenüber CHF 5’909’235.- per Ende März 2022).

Der Nettoinventarwert steigt per 31. März 2023 auf CHF 358.14 pro Anteil an (gegenüber CHF 339.15 im Vorjahr). Die Anlagerendite bleibt erneut auf einem sehr hohen Niveau von 10.52% (gegenüber 10.67% per 31. März 2022) und die Ausschüttungsrendite erhöht sich auf 3.43% (gegenüber 3.05% per 31. März 2022).

Die Dividende, die vollständig steuerbefreit ist, nimmt erneut zu auf CHF 15.20 pro Anteil (Vorjahresperiode CHF 15.10).

Die Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) erhöht sich ebenfalls auf 67.75% (gegenüber 64.49% per 31.3.2022) und der realisierte Gesamterfolg des Rechnungsjahres nimmt zu auf CHF 14’650’144.- (gegenüber CHF 14’028’793.- per Ende März 2022).

Die Fremdfinanzierungsquote reduziert sich beträchtlich auf 28.28% (gegenüber 30.27% per 31. März 2022) und die Mietausfallrate beträgt 9.24% (gegenüber 8.63% per 31. März 2022). Die TER REF (GAV) beläuft sich auf 0.94% (gegenüber 0.91% per 31. März 2022).

Per 31. März 2023 erhöht sich das Nettofondsvermögen auf CHF 153.8 Mio., während das Gesamtfondsvermögen ebenfalls ansteigt auf CHF 227.8 Mio.

Pascal Linh, Fund Manager, sagt zum Jahresresultat: «Der Fonds konnte sein kontinuierliches Wachstum in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld aufrechterhalten. Wir sind mit dem erzielten Ergebnis sehr zufrieden und stellen erneut die Widerstandsfähigkeit des Streetbox-Konzepts unter Beweis. Das Ziel, die Dividende ausschliesslich über die Mieteinnahmen auszuschütten, rückt immer näher.» (Procimmo/mc/ps)