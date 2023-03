Swibeco: Mit Fringe Benefits die Auswirkungen der Inflation mildern

Zürich – Die Plattform Swibeco bietet Erwerbstätigen ein vielfältiges Angebot an Rabatten und Vorteilen. Im Jahr 2022 beliefen sich die Einsparungen, die den Nutzern durch die verschiedenen Vorteile der Plattform geboten wurden, auf 12 Mio Franken.

Diese Ersparnisse ermöglichen es Haushalten, der Inflation entgegenzuwirken und ihre Kaufkraft zu erhalten oder sogar zu steigern. Als Pionier und Marktführer in der Schweiz verzeichnet Swibeco seit 2019 ein exponentielles Wachstum und überzeugt immer mehr Unternehmen.

Nach zwei pandemiebedingt schwierigen Jahren, in denen viele Unternehmen auf Lohnerhöhungen oder Bonuszahlungen verzichten mussten, erreichte die Inflation 2022 den höchsten Stand seit 30 Jahren. Dies belastet das Budget vieler Haushalte, insbesondere der weniger wohlhabenden. Bereits 2022 ergab eine von Swibeco unter 2300 Arbeitnehmenden durchgeführte Studie, dass mehr als 84% der Befragten den Preisanstieg bei Lebensmitteln und Konsumgütern, die einen grossen Teil des Haushaltsbudgets ausmachen, spürten. Laut der Studie war ein Teil der Befragten bereit, auf bestimmte Ausgaben zu verzichten, z. B. für Marken- und Luxusgüter oder Freizeitaktivitäten.

Bis 2022 12 Millionen Franken eingespart

Die Einsparungen durch die Dienstleistungen von Swibeco sind beträchtlich, insbesondere dank der permanenten Rabatte, von denen die Nutzer der Vorteilsplattform bei Unternehmen wie IKEA, Manor, Decathlon, AXA und Booking.com oder Zalando profitieren. Im Jahr 2022 beliefen sich die Rabatte auf insgesamt über 4 Millionen Franken, was einem durchschnittlichen Kaufkraftgewinn von +7,4 % entspricht und weit mehr als eine normale Lohnerhöhung darstellt.

Da die Swipoints und die Lunch Card zudem von Sozialabgaben und Steuern befreit sind, bedeutet dies für die Mitarbeitenden einen zusätzlichen, nicht zu unterschätzenden Kaufkraftgewinn von 5.3 Millionen Franken. Insgesamt haben die NutzerInnen der Swibeco-Lösungen somit im Jahr 2022 mehr als 9.3 Millionen Franken gespart.

Auch für Arbeitgeber lohnt es sich, diese steuerfreien Leistungen in Anspruch zu nehmen: Durch die Verteilung von Swipoints und/oder die Bereitstellung einer Lunch Card an ihre Mitarbeitenden konnten sie im Jahr 2022 mehr als 2.6 Millionen Franken einsparen.

Die von Arbeitnehmern und Arbeitgebern eingesparte Gesamtsumme beläuft sich auf fast 12 Millionen Franken, was einer Steigerung von 38% gegenüber 2021 entspricht.

Swibeco verdoppelt die Zahl seiner Kunden innerhalb eines Jahres

Swibeco wurde 2015 gegründet und verzeichnet seit 2019 ein exponentielles Wachstum. Der Kundenstamm konnte in den letzten 12 Monaten fast verdoppelt werden. Mittlerweile nutzen fast 6000 Unternehmen in der Schweiz die Dienste von Swibeco. Im März 2022 waren es noch 3000 und im Oktober 2020 1000 Unternehmen. Knapp 150’000 Angestellte profitieren von den Vorteilen, die die Plattform bietet. Bis Ende 2023 strebt Swibeco 300’000 angeschlossene Angestellte an, was fast 6 % der Schweizer Erwerbsbevölkerung entspricht. (Swibeco/mc)

Swibeco