VP Bank Spotanalyse: EZB sieht vorerst keine Notwendigkeit zu handeln

Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank

Zinsen dürften vorerst unverändert bleiben.

Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt ihre Zinsen unverändert. Der Einlagezins beträgt derzeit 2 %.

Die EZB sieht die europäische Wirtschaft nach wie vor auf einem robusten Pfad. Die niedrige Arbeitslosigkeit, solide Bilanzen im privaten Sektor, die allmähliche Umsetzung der Pläne für öffentliche Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur sowie die stützenden Auswirkungen der vergangenen Leitzinssenkungen würden das Wachstum fördern.

Der Euro war ebenfalls Gegenstand von Fragen während der Pressekonferenz. EZB-Präsidentin Christine Lagarde zeigte sich allerdings entspannt. Der Euro löst jedenfalls keine hektische Betriebsamkeit auf den Fluren des EZB-Towers aus.

Die EZB wird vorerst ihre Leitzinsen konstant halten. Das war heute die zentrale Botschaft. Die jüngste Entwicklung der europäischen Gemeinschaftswährung verursacht bei den Offiziellen bislang keine Kopfschmerzen.

Die europäischen Währungshüter sehen sich laut Lagarde in einer guten Situation. Die Risiken seien ausgewogen. Für konstante und nicht weiter sinkende Leitzinsen spricht insbesondere die konjunkturelle Entwicklung. Die deutschen Auftragseingänge lassen darauf schliessen, dass die deutsche Wirtschaft im laufenden Jahr Schwung holt und höhere Wachstumsraten verbuchen wird. Eine Lockerung der Geldpolitik ist aus diesem Blickwinkel nicht erforderlich.