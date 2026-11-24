Von Andrea Conti, Head of Macro Market Analysis bei Eurizon

In der vergangenen Woche nahm die Risikoaversion an den Aktienmärkten deutlich zu. Auslöser waren Gewinnmitnahmen bei Technologiewerten, die sich im weiteren Verlauf auf andere Sektoren und die grossen globalen Aktienindizes ausweiteten. Die stärksten Verluste verzeichneten die USA und die Schwellenländer, deren Märkte aufgrund des hohen Gewichts von Technologiewerten in den jeweiligen Indizes rund 8 Prozent nachgaben. In Europa und Japan fielen die Verluste etwas geringer aus: Der EuroStoxx verlor im Wochenverlauf rund 6,5 Prozent, der japanische Aktienmarkt etwa 7 Prozent.

Der Anstieg des VIX-Index auf rund 35 Punkte signalisiert eine deutlich gestiegene Risikoaversion und höhere erwartete Schwankungen an den Aktienmärkten. Diese Niveaus spiegeln die wachsende Unsicherheit der Anleger wider, die durch Gewinnmitnahmen im Technologiesektor und die Aussicht auf eine länger als erwartete Phase restriktiver Geldpolitik verstärkt wird.

US-Staatsanleihen profitieren von wachsender Unsicherheit

Die Sorge, dass eine Abschwächung des Technologiesektors auch die US-Wirtschaft insgesamt bremsen könnte, wirkte sich ebenfalls auf den Staatsanleihemarkt aus. US-Staatsanleihen verzeichneten deutliche Mittelzuflüsse, während die Renditen sowohl am kurzen als auch am langen Ende der Zinsstrukturkurve um knapp 25 Basispunkte sanken. Europäische Staatsanleihen bewegten sich hingegen weniger stark; ihre Renditen gingen lediglich leicht zurück.

Die Marktbewegungen verdeutlichen, dass sich die Aufmerksamkeit der Anleger derzeit vor allem auf die Perspektiven der US-Wirtschaft und der US-Märkte richtet. Im Wochenverlauf wurden die Einzelhandelsumsätze für Oktober veröffentlicht. Sie schwächten sich zwar ab, jedoch weniger stark als erwartet. Ausschlaggebend war die Widerstandsfähigkeit der Konsumausgaben ohne den Automobilsektor. Zudem wurden die Daten der Vormonate nach oben revidiert, was die anhaltende Robustheit des US-Konsums weiter bestätigte.

Ölpreis stabil, US-Dollar stärker

Die Ölpreise blieben unterdessen weitgehend stabil. Die Märkte warten auf weitere geopolitische Entwicklungen im Nahen Osten und bewegen sich weiterhin zwischen den Erwartungen an Fortschritte auf diplomatischer Ebene und dem Risiko einer erneuten Eskalation der Spannungen in der Region. Bislang haben sich diese Faktoren gegenseitig ausgeglichen. Auch der jüngste Gipfel der Staats- und Regierungschefs der USA, Chinas und Russlands hatte nur begrenzte Auswirkungen auf die Märkte, da bei keinem der wichtigen internationalen Themen wesentliche Fortschritte erzielt wurden.

Die zunehmende Unsicherheit an den Aktienmärkten stärkte zudem den US-Dollar, der die Woche bei rund 1,09 US-Dollar je Euro beendete.

Im Fokus der Anleger stehen nun die nächsten Entscheidungen der Zentralbanken. Dabei werden diese sowohl die bestehenden Inflationsrisiken als auch die Auswirkungen der gestiegenen Volatilität im Technologiesektor berücksichtigen müssen.

Zu Beginn dieser Woche werden die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes (PMIs) für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor im November in den grossen Industrieländern veröffentlicht. In den USA wird mit einer leichten Eintrübung des Geschäftsklimas gerechnet. Die Indizes dürften jedoch weiterhin auf einem sehr hohen Niveau liegen: bei 54,5 Punkten im verarbeitenden Gewerbe und 55,5 Punkten im Dienstleistungssektor. Für die Eurozone wird hingegen eine leichte Verbesserung erwartet, getragen vom Dienstleistungssektor, dessen Index voraussichtlich auf 51,8 Punkte steigt. Für das verarbeitende Gewerbe wird mit einem unveränderten Wert von 52,7 Punkten gerechnet.

US-Inflation

Am Mittwoch wird mit dem Kern-PCE-Deflator das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmass veröffentlicht. Prognosen zufolge dürfte die jährliche Teuerungsrate von 3,1 auf 3,2 Prozent steigen. Für die monatliche Veränderung wird ein Anstieg um 0,3 Prozent erwartet. Damit wäre dies der dritte Monat in Folge mit einem Zuwachs in dieser Höhe. Dies würde die anhaltend kräftige Preisdynamik bestätigen und damit den Bedarf der Fed unterstreichen, an einer restriktiven Geldpolitik festzuhalten.

EZB-Sitzungsprotokoll

Am Donnerstag wird das Protokoll der EZB-Sitzung von Ende Oktober veröffentlicht. Bei dieser Sitzung hatte die Notenbank die Leitzinsen nach den beiden Zinserhöhungen im Juni und September unverändert belassen. Die Märkte werden darin nach Hinweisen suchen, wie wahrscheinlich eine weitere Zinserhöhung im Dezember ist, die weithin erwartet wird. Darüber hinaus wird entscheidend sein, ob sich Anhaltspunkte für weitere geldpolitische Massnahmen in den darauffolgenden Monaten finden. (Eurizon/mc/ps)

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