VP Bank Spotanalyse: SNB senkt Leitzins

Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank

Die Kürzung um 25 Basispunkte auf 1.5 % kommt überraschend.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) weiss mit ihrem Zinsschritt zu überraschen. Die deutliche Mehrheit der Volkswirte rechnete mit einem gleichbleibenden Leitzins.

Laut der SNB sei die Lockerung der Geldpolitik möglich geworden, weil die Bekämpfung der Inflation über die letzten zweieinhalb Jahre wirksam war. Die Teuerung läge nun seit einigen Monaten wieder unter 2% und somit im Bereich, den die Nationalbank mit Preisstabilität gleichsetze. Gemäss der neuen Prognose ist dies auch in den nächsten zwei Jahren der Fall.

Not am Mann bestand für die SNB nicht. Einerseits war der Leitzins mit 1.75 % in absoluter Betrachtung nicht hoch, andererseits sind die Inflationsrisiken noch nicht vollständig gebannt. Die SNB hätte sich aus unserer Sicht mit Zinssenkungen Zeit lassen können. Doch vermutlich war den Währungshütern auch der starke Franken ein Dorn im Auge. Ein schwächerer Franken hilft der exportstarken Schweizer Industrie.

Nachdem nun die SNB mit einer Zinssenkung reagierte, ist nicht auszuschliessen, dass noch weitere geldpolitische Lockerungen folgen. In der langen Historie der SNB-Zinssenkungszyklen ist zu erkennen, dass wenn die Währungshüter erst einmal mit Leitzinssenkungen begonnen haben, weitere Reduktionen folgten. Weitere zwei Zinssenkungen auf 1% sind deshalb im laufenden Jahr nicht auszuschliessen. Allerdings dürfte im aktuellen Umfeld 1% eine Untergrenze darstellen. (VP Bank/mc/ps)