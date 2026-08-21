moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Warum werden wir müde? Wie Nervenzellen das Schlafbedürfnis steuern
Dossiers

Warum werden wir müde? Wie Nervenzellen das Schlafbedürfnis steuern

Warum werden wir müde? Wie Nervenzellen das Schlafbedürfnis steuern
Schlaffördernde Neuronen (grün) und kürzlich aktivierte Neuronen (magenta) im Mausgehirn. (Bild: William Joo, Biozentrum, Universität Basel)
Von moneycab

Basel – Warum werden wir nach langem Wachsein unweigerlich müde? Ein Forschungsteam der Universität Basel hat Nervenzellpopulationen im Gehirn von Mäusen identifiziert, die während längerer Wachphasen aktiviert werden und für den Schlafdruck entscheidend sind. Die Ergebnisse liefern neue Einblicke, wie das Gehirn den Bedarf an Schlaf reguliert.

Nach einem langen Tag oder einer schlaflosen Nacht wird das Bedürfnis zu schlafen beinahe unwiderstehlich. Dieser zunehmende Schlafdruck sorgt dafür, dass auf längere Phasen des Wachseins ein tieferer und längerer Erholungsschlaf folgt. Obwohl Schlaf für das Überleben unverzichtbar ist, war bislang weitgehend unklar, wie das Gehirn die Dauer des Wachzustands erfasst und daraus den Bedarf an Schlaf ableitet.

Das Team von Prof. Dr. Alex Schier am Biozentrum der Universität Basel hat gemeinsam mit Forschenden des Beth Israel Deaconess Medical Center und der Auburn University nun spezifische Nervenzellpopulationen in Mäusen entdeckt, die für das ausbalancierte Zusammenspiel von Schlaf und Wachheit entscheidend sind. «Wir haben neuronale Populationen identifiziert, die längere Wachphasen registrieren und den Schlaf aktiv fördern. Dies ist ein wichtiges Puzzleteil, um zu verstehen, warum wir müde werden», so Schier. Das Forschungsteam stellt seine Ergebnisse im Fachjournal «Nature» vor.

Den neuronalen Schaltkreis des Schlafdrucks kartiert

Um die beteiligten Hirnregionen zu identifizieren, verglichen die Forschenden die Gehirnaktivität während normaler Schlaf-Wach-Zyklen, nach Schlafentzug und während des anschliessenden Erholungsschlafs. Dabei identifizierten sie Hirnregionen, deren Aktivität die Dauer des Wachseins widerspiegelte. In einer dieser Regionen entdeckten die Forschenden zwei verschiedene Nervenzellpopulationen, die den Schlafdruck beeinflussen: GABAerge und serotonerge Neuronen im Hirnstamm. Die Aktivität dieser beiden Nervenzellarten nahm mit zunehmender Wachdauer zu und sank nach dem Einschlafen wieder.

Anschliessend untersuchten die Forschenden, ob diese beiden Nervenzelltypen den Schlafbedarf lediglich widerspiegeln oder ihn tatsächlich erzeugen. Wurden die Nervenzellen gemeinsam aktiviert, schliefen die Mäuse länger und tiefer und zeigten eine Art Erholungsschlaf, der längeren Wachphasen folgt. Wurden die Zellen hingegen gehemmt, schliefen die Tiere deutlich weniger und blieben deutlich länger wach und aufmerksam.

«Diese Nervenzellen signalisieren also nicht nur, dass ein Tier lange wach war», erklärt Alex Schier. «Unsere Experimente zeigen, dass sie entscheidend dazu beitragen, den Schlaf zu fördern, und dass sie möglicherweise zentrale Bestandteile des neuronalen Netzwerks sind, das den Schlafdruck erzeugt.» Die Ergebnisse liefern damit einen der bislang deutlichsten Nachweise, dass spezifische wachaktive Nervenzellen den Schlafdruck steigern und nicht lediglich auf Wachheit reagieren.

Ein neuronaler Schaltkreis macht Schlaf unausweichlich

Ein weiteres Experiment zeigte, dass eine langfristige Hemmung der beiden Nervenzellpopulationen – GABAerge und serotonerge Neuronen – das Schlafbedürfnis deutlich verringerte. Die Mäuse schliefen rund 70 Prozent weniger als gewöhnlich. Überraschend dabei: Die meisten Tiere zeigten dennoch keine schweren Verhaltensstörungen, die normalerweise mit Schlafentzug einhergehen. Mit anderen Worten: Diese Nervenzellen bestimmen offenbar nicht nur, wie viel die Tiere schlafen, sondern auch, wie stark ihr Bedürfnis nach Schlaf wächst.

Zu verstehen, wie das Gehirn Schlafdruck erzeugt, eröffnet völlig neue Möglichkeiten für die Schlafforschung. «Künftige Studien könnten zeigen, wie diese Nervenzellen mit dem übrigen Gehirn zusammenarbeiten und wie Schlafdruck auf molekularer Ebene entsteht», sagt Dr. William Joo, Erstautor der Studie. «Da wir das Schlafverhalten gezielt verändern können, können wir nun untersuchen, wie sich Organismen an langfristigen Schlafmangel anpassen. Das könnte neue Wege aufzeigen, die Widerstandsfähigkeit gegenüber Schlafentzug und anderen physiologischen Belastungen zu verbessern.»

Neue Perspektiven für die Schlafforschung

Zusammengefasst zeigt die Studie, dass spezifische neuronale Populationen wie GABAerge und serotonerge Neuronen sowohl durch längere Wachphasen aktiviert werden als auch den Schlafdruck fördern.

Ein besseres Verständnis der neuronalen Schaltkreise, die Schlaf zunehmend unausweichlich machen, ist ein zentrales Ziel der Schlafforschung. Über Schlafstörungen hinaus könnten die Ergebnisse auch helfen zu erklären, wie das Gehirn mit längeren Wachphasen und anderen physiologischen Belastungen umgeht und langfristig zu neuen therapeutischen Ansätzen inspirieren. (Universität Basel/mc/ps)

Originalpublikation
William Joo et al.
Wake-activated neuronal populations that regulate sleep drive.
Nature (2026), doi: 10.1038/s41586-026-10928-3
Forschungsgruppe Prof. Dr. Alex Schier
Schlaf-Wach-Rhythmus: Fische verändern unser Verständnis, wie Schlaf reguliert wird (Uni News)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt:
Lichtmaschinen in der Quantenwelt
Ein Atom in einem Hohlraum zwischen zwei Spiegeln (links im Bild) fungiert als Wärmekraftmaschine in einem getrieben-dissipativen Quantensystem, bei dem fortlaufend Energie zugeführt wird und an die Umwelt verloren geht. Die Fluktuationen im entweichenden Licht (Mitte) werden vermindert (rechts), wenn nur das Atom, nicht aber das Licht quantenmechanisch beschrieben wird. (Illustration: Enrique Sahagún, Scixel, Universität Basel)
19.August 2026 — 07:20 Uhr
Lichtmaschinen in der Quantenwelt

Was ist Wärme, was ist nutzbare Arbeit, wenn eine Maschine nur aus einem Atom und Lichtteilchen besteht? Solche Fragen verbinden in modernen Quantentechnologien die Thermodynamik mit der Quantenphysik.
Digitale Hilfestellung bei der Notfallverhütung
Hat die Verhütung versagt, befindet sich eine Frau in einer unangenehmen Situation und eine gute Beratung ist wichtig. Die Web-Applikation eviflow unterstützt Fachpersonal und Kundin dabei, ein möglichst gutes Gespräch zu führen. Entwickelt hat sie Esther Spinatsch (rechts im Bild). (Foto: Qualitheke GmbH / Unibas)
19.August 2026 — 07:10 Uhr
Digitale Hilfestellung bei der Notfallverhütung

Pille vergessen oder Kondom gerissen? Für solche Fälle gibt es die «Pille danach». Ein Tool, das aus einem Forschungsprojekt an der Universität Basel hervorgegangen ist, soll beratenden Apotheken und Kundinnen ein möglichst angenehmes Gespräch ermöglichen.
KI in der Herzmedizin: Der Weg in die Praxis birgt Risiken
Lassen sich mithilfe künstlicher Intelligenz Herz-Kreislauf Erkrankungen besser bekämpfen? Die Juristin Hannah van Kolfschooten mahnt zur Vorsicht, denn es gibt noch viele rechtliche Fragen zu klären. (Bild: AdobeStock / Unibas)
14.August 2026 — 07:10 Uhr
KI in der Herzmedizin: Der Weg in die Praxis birgt Risiken

Eine neue EU-Strategie setzt beim Management von Herzkrankheiten vermehrt auf künstliche Intelligenz. Die Basler Rechtswissenschaftlerin Hannah van Kolfschooten hält dies für verfrüht.

Wie Zementwerke der Atmosphäre CO2 entziehen können
Eine kommerzielle Anlage von Heirloom Carbon Technologies. In sogenannten Luftkontaktoren wird CO₂ aus der Atmosphäre abgeschieden. (Copyright: Heirloom Carbon Technologies)
13.August 2026 — 07:20 Uhr
Wie Zementwerke der Atmosphäre CO2 entziehen können

ETH-Forschende zeigen in einer neuen Studie, dass die Emissionen stark gesenkt werden könnten, wenn die Zementproduktion mit einer Technologie zur direkten Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre, dem sogenannten Direct Air Capture (DAC), gekoppelt würde.