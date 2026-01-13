moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Dossiers

Wie das Gehirn Erinnerungen ordnet

Wie das Gehirn Erinnerungen ordnet
Das Gehirn speichert Erinnerungsinhalte und deren Kontext in zwei weitgehend getrennten Gruppen von Nervenzellen. (Unsplash)
Von patrick.gunti

Berlin – Wie gelingt es dem menschlichen Gehirn, Erinnerungen zuverlässig auseinanderzuhalten und sie dennoch im richtigen Moment miteinander zu verbinden? Eine neue Studie, veröffentlicht im Fachjournal Nature, gibt darauf eine grundlegende Antwort. Die Studie zeigt erstmals direkt am Menschen, dass das Gehirn Erinnerungsinhalte und deren Kontext in zwei weitgehend getrennten Gruppen von Nervenzellen speichert. Diese spezialisierten Neuronen arbeiten jedoch eng zusammen und koppeln sich dynamisch, wenn eine Erinnerung gebildet oder korrekt abgerufen wird. Dieses Zusammenspiel ermöglicht die hohe Flexibilität des menschlichen episodischen Gedächtnisses.

Wie diese Gedächtnisleistung im Alltag funktioniert, erläutert Johannes Niedieck, Forscher am Berlin Institute for the Foundations of Learning and Data (BIFOLD) der TU Berlin, anhand eines persönlichen Beispiels: „»Am Sonntag war ich mit meiner Tochter im Technikmuseum, am Montag haben wir gemeinsam in der Küche gesungen. Ich kann mich an beide Ereignisse klar getrennt erinnern – ich denke ja nicht plötzlich, dass wir im Technikmuseum gesungen haben.» Gleichzeitig lieSSen sich die einzelnen Elemente einer Erinnerung schnell miteinander verknüpfen: «Denke ich an meine Tochter, fallen mir sofort sowohl das Technikmuseum als auch die Küche ein, obwohl ich beide Situationen jeweils nur ein einziges Mal erlebt habe.» Genau diese Fähigkeit – Inhalte und Kontexte einer Erinnerung einerseits sauber zu trennen und sie andererseits zuverlässig zu verbinden – stand im Mittelpunkt der nun veröffentlichten Studie.

Dem menschlichen Gedächtnis in Echtzeit zuschauen
Untersucht wurde dieser Mechanismus unter der Leitung von Dr. Marcel Bausch und Prof. Florian Mormann von der Klinik für Epileptologie in Bonn mithilfe hochauflösender Ableitungen einzelner Nervenzellen bei Patienten mit medikamentenresistenter Epilepsie. Ihnen waren aus diagnostischen Gründen haarfeine Elektroden im Hippocampus und angrenzenden Hirnregionen implantiert worden, die eine zentrale Rolle für das Gedächtnis spielen. Während freiwilliger Experimente bearbeiteten die Teilnehmenden Aufgaben am Laptop, bei denen identische Bilder in unterschiedlichen Aufgabenkontexten beurteilt werden mussten.

Die Analyse von über 3.000 Neuronen zeigte zwei klar unterscheidbare Gruppen: Inhalts-Neurone, die auf bestimmte Bilder unabhängig vom Kontext reagierten ––, und Kontext-Neurone, die auf die jeweilige Aufgabe unabhängig vom Bild ansprachen. Nur sehr wenige Nervenzellen kodierten beide Informationen zugleich.

Entscheidend war, dass Erinnerungen dann am zuverlässigsten gebildet wurden, wenn beide Zellgruppen koordiniert zusammenarbeiteten. Im Verlauf der Experimente verstärkten sich die Verbindungen zwischen ihnen messbar. Ein einzelnes Erinnerungselement konnte so den vollständigen Kontext reaktivieren – ein Prozess, der als Mustervervollständigung (pattern completion) bezeichnet wird.

Perspektiven für Forschung und Medizin
Die Ergebnisse liefern eine zentrale Erklärung für die Flexibilität des menschlichen Gedächtnisses: Das Gehirn kann dieselben Inhalte in immer neuen Kontexten nutzen, ohne jede mögliche Kombination separat speichern zu müssen. Künftige Studien sollen klären, ob auch alltägliche Hintergrundkontexte, wie Orte oder Stimmungen, nach denselben Prinzipien verarbeitet werden und wie Störungen dieser neuronalen Interaktion das Erinnern beeinflussen. (Technische Universität Berlin/mc/pg)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt:
Mars war zur Hälfte von einem Ozean bedeckt
Das Gebirge, aus welchem das Sediment auf den Deltas stammt. Das Gebirge hat eine ähnliche Landschaft wie ein Gebirgszug auf der Erde - mit tief eingeschnittenen Tälern. (Bild: zvg)
vor 3 Stunden
Mars war zur Hälfte von einem Ozean bedeckt

Bern – Mithilfe von Bildern von Kameras auf Mars-Orbitern hat ein internationales Forschungsteam unter der Leitung der Universität Bern Strukturen auf dem Mars entdeckt, die grosse Ähnlichkeiten mit klassischen Flussdeltas auf der Erde aufweisen. Es handelt sich um Spuren von Flüssen, die ihre Sedimente in einen Ozean eingetragen haben. Dies zeigt, dass der Mars vor […]
Warum wir mit Andersdenkenden sprechen – oder eben nicht
Mit anderen Meinungen konfrontiert zu sein, ist nicht immer angenehm. Eine psychologische Studie hat untersucht, welche Menschen eher bereit sind, sich dem auszusetzen. (Foto: AdobeStock / Unibas)
7.Januar 2026 — 07:15 Uhr
Warum wir mit Andersdenkenden sprechen – oder eben nicht

Forschende der Universität Basel haben ein Instrument entwickelt, das misst, wann sich Menschen über die politischen Grenzen hinweg austauschen. Die Ergebnisse zeigen: Wie kontrovers ein Thema ist, spielt für die Dialogbereitschaft weniger eine Rolle als persönliche Faktoren.