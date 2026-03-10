ista swiss ag hat die Blockstrom AG übernommen

Oftringen – Die ista swiss ag, Tochter des in Deutschland ansässigen Immobiliendienstleisters ista SE, hat den Berner Technologie-​Pionier Blockstrom übernommen. Das 2017 gegründete Unternehmen ist spezialisiert auf die digitale Verwaltung und Abrechnung von Energiedaten, insbesondere für Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch (ZEV) und E-​Mobilität.

Damit erweitert ista sein Leistungsangebot im Bereich erneuerbare Energien und bietet integrierte Lösungen für alle Anliegen rund um Messung, Abrechnung und Energiemanagement aus einer Hand.

„Mit der Übernahme von Blockstrom bauen wir unsere Kompetenz als Komplettanbieter für moderne integrierte Energielösungen weiter aus. Eigentümer und Bewirtschafter erhalten einen zentralen Ansprechpartner für sämtliche energierelevante Themen – von der Messung über die Abrechnung, Monitoring und Energiedatenmanagement bis zu ZEV und E-​Mobilität“, sagt Guillaume Dubois, Geschäftsführer von ista Schweiz.

Solarstrom effizient nutzen, Energiekosten senken

Blockstrom ermöglicht Immobilienbesitzern sowie Verwaltungen, lokal produzierten Solarstrom effizient gemeinschaftlich zu nutzen, Energiekosten nachhaltig zu senken und die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen zu steigern. Das umfassende Dienstleistungsangebot reicht von der Potenzialanalyse über die technische Umsetzung bis zur Verbrauchsoptimierung und digitalen Abrechnung gemeinschaftlich genutzter Energie.

Zentrales Element ist ein cloudbasiertes Mess- und Abrechnungssystem, das transparente Verbrauchsdaten in Echtzeit liefert und gleichzeitig administrative Prozesse deutlich vereinfacht. Offene, herstellerunabhängige Technologie ermöglicht flexible Integration und langfristige Investitionssicherheit.

Zukunftssicherheit für Eigentümer und Bewirtschafter

Bewirtschafter stehen zunehmend unter Druck, Prozesse zu automatisieren, regulatorische Vorgaben einzuhalten und präzise Abrechnungen zu gewährleisten. Eigentümer erwarten Kosteneffizienz, nachhaltige Wertsteigerung und verlässliche Verbrauchsdaten. ista bündelt Messtechnik, digitale Plattformen, ZEV-​Management und Ladeinfrastruktur, reduziert so die Komplexität und bietet eine integrierte Lösung für die energetische Zukunft von Gebäuden.

„Immobilienbetreiber suchen heute keine Einzellösungen, sondern einen verlässlichen Partner für das Gesamtsystem“, so Oliver Schlodder, Chief Sales Officer (CSO) und Mitglied des Vorstands der ista SE. „Mit der Integration von Blockstrom entwickeln wir uns konsequent zum One-​Stop-​Shop, der Eigentümern und Bewirtschaftern eine wirtschaftliche und zukunftssichere Umsetzung moderner Energiekonzepte ermöglicht.“

Digitale Plattform als Grundlage integrierter Services

Das Messdatenportal von Blockstrom nutzt moderne cloudbasierte Technologien für Geschäftskunden. Fortschrittliche Datenbanken und hohe Sicherheitsstandards gewährleisten eine zuverlässige und skalierbare Verarbeitung aller Energiedaten. Dadurch entstehen automatisierte Prozesse, transparente Abrechnungen und eine belastbare Basis für strategische Investitionsentscheidungen.

„Wir sehen in ista den idealen Partner, um unsere Lösungen weiterzuentwickeln und breiter im Markt zu verankern. Gemeinsam können wir unseren Kunden die gesamte Palette von Messdienstleistungen anbieten: Wasser, Wärme und Strom, inklusive Inkassoservice und Mietmodelle“, sagt Blockstrom Gründer Urs Springer. (ista/mc/hfu)

Blockstrom