Die Swiss FinTech Awards verkünden die Finalisten von 2026

Zürich – Die 19-köpfige Jury bestehend aus Verantwortungsträgern und Meinungsführern der Schweizer Fintech-Branche hat aus 70 zugelassenen Bewerbungen die Finalisten der diesjährigen Awards bestimmt. Die Finalisten in der «Early Stage Startup of the Year» Kategorie sind ForenSwiss und Porters. In der Kategorie «Growth Stage Startup of the Year» haben BLP und Calvin Risk das Finale erreicht.

Das Finale der Swiss FinTech Awards steht dieses Jahr im Zeichen der künstlichen Intelligenz: Alle Finalisten nutzen die Fortschritte der Technologie in Bereichen wie Betrugsbekämpfung und Automatisierung oder bieten Werkzeuge, um Governance im KI-Zeitalter sicherzustellen. Mit ihren Lösungen zeigen die Finalisten, dass der Schweizer Finanzplatz Innovationen von globaler Relevanz hervorbringt.

Die Finalisten in der Kategorie “Early Stage Startup of the Year”

Das Start-up ForenSwiss nutzt generative künstliche Intelligenz zur Bekämpfung von Online-Kriminalität und Geldwäsche. Die vollautomatischen Chatbots des Startups interagieren mit Betrügern, extrahieren wertvolle Informationen und helfen damit Finanzinstitutionen betrügerische Aktivitäten schnell und präzise zu erkennen, um Kunden zu schützen. Porters ist ein KI-Startup, das sich als Outsourcing-Partner für zahlreiche Bankgeschäfte positioniert. Durch Porters agentischer KI-Systeme werden Prozesse automatisiert und konsistente Workflows generiert, womit Skalierung und Compliance kostengünstig umgesetzt werden können.

Die Finalisten in der Wachstumsphase

BLP erlaubt intelligente, durchgängige ERP-Automatisierungen für die Bereiche Finanzen, Vertrieb und mehr, womit signifikante Ressourceneinsparungen möglich werden. Dafür arbeitet BLP mit digitalen Zwillingen existierender Systeme, zahlreichen ERP-Integrationen und orchestriert hunderte, bereits trainierte KI-Agenten. BLPs Architektur erlaubt dadurch auch die Handhabung von Ausnahmen und erfüllt Compliance-Anforderungen. Calvin Risk bietet Lösungen für die Validierung, das Testen und die Governance von KI-Modellen. Durch die Standardisierung und Automatisierung von Testprozessen werden KI-Governance vereinfacht, Risiken signifikant reduziert und die Compliance gegenüber Regulatoren verbessert.

Die wichtigste Auszeichnung am FinTech-Standort Schweiz

Am 23. Juni werden die Finalisten ihre Innovationen an der Swiss FinTech Awards Night in Zürich präsentieren und die Jury wird die Gewinner bekannt gegeben. Seit ihrer Einführung im Jahr 2016 haben sich die Swiss FinTech Awards zur wichtigsten Auszeichnung in der Fintech-Branche entwickelt und prämieren seither jährlich herausragende Innovatoren, Start-ups und prägende Akteure innerhalb des Schweizer Fintech-Ökosystems.

Dieses Jahr sind die Swiss FinTech Awards Teil der ersten, internationalen Swiss Fintech Week. Die Swiss Fintech Week bringt mit ihren verschiedenen Formaten wie SwissHacks, der FinTech-Konferenz der Finanz und Wirtschaft oder dem Point Zero Forum zwischen dem 19. – 25. Juni über 1500 Fintech-Begeisterte aus der ganzen Welt für eine Woche an den Zürcher Finanz-Hub. (pd/mc)