IWB plant Solaranlage in Disentis

Basel – Auf der Alp Run in Disentis könnte schon bald einheimischer Winterstrom produziert werden. Die Basler Energieversorgerin IWB steigt beim Projekt ein, das bereits Anfang 2023 öffentlich vorgestellt wurde. Zusammen mit der Initiantin und Landeigentümerin, der Einfachen Gesellschaft Alp Run Disentis, will sie die Planung weiter vorantreiben. Ein Baugesuch soll noch in diesem Jahr folgen.

Bereits Anfang Jahr hat die Projektinitiantin und Landeigentümerin, die Einfache Gesellschaft Alp Run Disentis (EFGD), über eine geplante Photovoltaikanlage auf der Alp Run informiert. Die technische Machbarkeit des Projekts «SOLAR ALPIN DISENTIS» wurde mit einer umfassenden Machbarkeitsprüfung in der Zwischenzeit belegt. Nun holt sich die EFGD die Basler Energieversorgerin IWB an Bord. Zusammen wollen sie das Projekt rasch vorantreiben. Entstehen soll eine Photovoltaikanlage nördlich von Disentis, die auch im Winter den dringend benötigten, einheimischen Strom erzeugen soll. Die Standortgemeinde Disentis unterstützt das Vorhaben und begleitet die weitere Planung.

Strom für 10’000 Haushalte

Die Anlage soll Strom für mehr als 10’000 Haushalte liefern – und das vor allem auch im Winter, wenn der Strom knapp ist. Wie die technische Machbarkeitsprüfung zeigt, liessen sich eine Anlage mit 27 Megawatt Peak Leistung errichten. Der erwartete Jahresertrag liegt bei 45 Gigawattstunden. Auf der Alp Run begünstigt die Südausrichtung, die hohe Lage über 2000 Meter über Meer und der Schnee im Winter die Produktion. Das Gebiet der Alp Run umfasst eine Fläche von 7’8 Mio m2. 350’000 m2, d.h. 4.5% des Gebiets, würden mit Photovoltaik-Paneelen bestückt. (mc/pg)