Swiss Life Asset Managers erwirbt das Solarportfolio von Otovo in Norwegen und Schweden

Zürich – Die Swiss Life Asset Management AG hat im Namen einer von ihr verwalteten Kollektivanlagen den Erwerb eines Portfolios von dezentralen Solarmietkaufverträgen in Norwegen und Schweden bekannt gegeben. Im Rahmen der Capex-Transaktion in Höhe von 600 Mio. NOK / 52.5 Mio. EUR wird Swiss Life Asset Managers 100 Prozent der Anteile am Portfolio der Otovo ASA-Gruppe in Skandinavien erwerben.

Das Portfolio besteht aus rund 1600 Mietkaufverträgen für Solardachanlagen in Privathaushalten, von denen eine entsprechende Anzahl bis 2024 installiert werden soll. Die Solaranlagen werden über 20 Jahre lang umweltfreundliche und erschwingliche Energie für Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer produzieren. Die für europäische Verhältnisse grossen Anlagen mit durchschnittlich 9.14 kWp erzeugen in der Regel 8000 bis 10 000 kWh pro Jahr und decken somit zwischen 20 und 50 Prozent des jährlichen Energiebedarfs der norwegischen und der schwedischen Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer ab.

Der Eigentümer Otovo hat zugestimmt, sein Portfolio zu einem vereinbarten Preis von 229 Mio. NOK / 20 Mio. EUR zu verkaufen, wobei weitere Vermögenswerte nach und nach übertragen werden. Zum Closingzeitpunkt hält das Portfolio bis Ende August 2023 das Eigentum an allen von Otovo in Norwegen und Schweden geschaffenen Subskriptionen und hat Anspruch auf sämtliche Geldflüsse aus diesen Vermögenswerten. Das Solarunternehmen Otovo wird weiterhin neue Mietkaufverträge im Namen des Portfolios abschliessen und alle Solarprojekte in Skandinavien bis Ende 2024 zu den gleichen Bedingungen verkaufen. Im Falle von Verzögerungen bei der Installation ist eine Verlängerung bis September 2025 möglich. Das Portfolio wird am Ende 3000 bis 3500 Anlagen umfassen. Swiss Life Asset Managers und Otovo planen, ihre Partnerschaft auszubauen, um ab 2024 auch Vermögenswerte ausserhalb Skandinaviens zu erschliessen.

Der Abschluss wird für das 4. Quartal 2023 erwartet. (mc/pg)

Otovo