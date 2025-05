5 Millionen Dollar Zuschuss der Gates Foundation für Axmed

Genf – Im Rahmen der globalen Gesundheitsbewegung zur Ausweitung des erschwinglichen Zugangs zu qualitativ hochwertigen Medikamenten hat die Gates Foundation einen Zuschuss in Höhe von 5 Millionen US-Dollar an Axmed vergeben, ein Unternehmen für Gesundheitstechnologie, das die Beschaffung von lebensrettenden Medikamenten in Wachstumsmärkten umgestaltet.

Der Zuschuss wird in Form eines Matching-Fonds eingesetzt, der eine 1:1-Beteiligung an der staatlichen Beschaffung von Arzneimitteln für Mütter, Neugeborene und Kinder (MNCH) über die Axmed Medicines Platform vorsieht.

Es wird erwartet, dass der Zuschuss bis zu 10 Millionen Dollar für die MNCH-Beschaffung in einer Auswahl von Ländern in Subsahara-Afrika freisetzen wird. Sie zielt darauf ab, die nationalen Beschaffungskapazitäten zu stärken, indem sie den Gesundheitsministerien kurzfristige Liquidität, Zugang zu qualitätsgesicherten MNCH-Gütern sowie die Vorteile einer gebündelten Beschaffung und einer gebündelten Nachfrage bietet, was sowohl die Kosteneffizienz als auch die Versorgungssicherheit erhöht.

«Die Verringerung der Zahl der vermeidbaren Todesfälle von Müttern und Babys ist der Schlüssel zu unserer Arbeit in Afrika südlich der Sahara,» sagte Cynthia Mwase, Direktorin für Gesundheit, Afrika, Gates Foundation. «Diese Partnerschaft mit Axmed und lokalen Gesundheitsverantwortlichen ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass lebensrettende Innovationen die Gemeinden erreichen, in denen sie am meisten bewirken können – damit mehr Familien gesunde Schwangerschaften, sichere Geburten und einen guten Start ins Leben erleben können.»

Axmed arbeitet auch mit globalen Logistikanbietern zusammen, um die End-to-End-Lieferungen vom Hersteller bis zur letzten Meile zu verwalten, mit vollständiger Verfolgung und Rückverfolgbarkeit. Die Plattform wurde in mehreren LMICs eingesetzt, um nationale und regionale Beschaffungsstrategien zu unterstützen.

«Dieser Fonds ist ein klares Beispiel dafür, wie katalytische Finanzierung und Technologie zusammenwirken können, um eine unmittelbare und dauerhafte Wirkung zu erzielen,» sagte Emmanuel Akpakwu, Gründer und CEO von Axmed. «Unser Ziel ist es nicht nur, qualitativ hochwertige Arzneimittel schneller und kostengünstiger zu liefern, sondern auch dazu beizutragen, widerstandsfähigere und effizientere Beschaffungssysteme für die Zukunft aufzubauen.» (Axmed/mc/hfu)