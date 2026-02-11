Aberdeen: Aktien aus Schwellenländern – Haben wir den Höchststand erreicht?

Das vergangene Jahr war für Aktien aus Schwellenländern (EM) ein voller Erfolg. Der MSCI EM Index stieg um 34 % in US-Dollar und übertraf damit zum ersten Mal seit 2017 den MSCI World Index. Da stellt sich natürlich die Frage: Haben wir bereits den Höchststand für EM gesehen?

von Alex Smith, Head of Equities Investment Specialists – Asia Pacific, Aberdeen

Eine kurze Zusammenfassung

Der Aufschwung im Jahr 2025 wurde in erster Linie durch eine multiple Expansion angetrieben. Der MSCI EM Index stieg leicht über sein historisches 10-Jahres-Durchschnitts-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Diese Entwicklung veranlasste einige Kommentatoren dazu, EM als „Verkauf“ zu bezeichnen. Hier sind die Gründe, warum wir anderer Meinung sind.

Wie sollte man reagieren?

Kehren wir zu den Grundlagen zurück. Aktienkursrenditen = Veränderung des Gewinns je Aktie + Dividendenrendite + Veränderung der Bewertungen. Nach dieser einfachen Formel scheinen die Schwellenländer weiterhin gut für ein weiteres starkes Jahr aufgestellt zu sein.

Das konsensuale Gewinnwachstum und die Dividendenrendite lassen zusammen eine Rendite von 20,7 % für den MSCI EM Index im Jahr 2026 erwarten, vorausgesetzt, es kommt zu keiner Neubewertung und es gibt keinen Beitrag aus dem Carry. Das sieht kaum nach einem Markt aus, der seinen Höhepunkt erreicht hat.

Aber können EM-Aktien weiter neu bewertet werden? Vielleicht. Eine Neubewertung um 10 % würde das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf 16,5 erhöhen. Ja, das liegt über dem langfristigen Durchschnitt des MSCI EM – aber ist das schon ein gefährliches Niveau? Kaum. Und wenn der S&P 500 bei etwa 26 bleibt, entspricht ein EM-Multiple von 16,5 immer noch einem Abschlag von 36 % gegenüber den USA, was über dem langfristigen durchschnittlichen Abschlag von 32 % liegt (Quelle: Aberdeen, Factset-Konsensschätzungen, Januar 2026).

Hier hilft der Kontext. Die Allokationen in Schwellenländern bleiben nahe ihrem 20-Jahres-Tief, während die USA globales Kapital wie ein KI-gesteuerter Roboterstaubsauger von Dyson angezogen haben. In einem Markt, in dem die relative Bewertung wichtiger denn je ist, erscheinen Schwellenländer nach wie vor als wirklich attraktiv.

Wie geht es nun weiter?

Unserer Ansicht nach werden die drei Cs – Capex, Carry und Cheap – auch 2026 die wichtigsten Treiber für die Schwellenländer bleiben.

Natürlich gab es in letzter Zeit einige kurzfristige Störfaktoren. Die jüngste Ankündigung von Präsident Trump, Grönland zu erwerben (die inzwischen zurückgezogen wurde), belastete kurzzeitig die Stimmung. Aber die Cs sind struktureller und nicht zyklischer Natur. Sie haben das Potenzial, die Performance der Schwellenländer langfristig zu beeinflussen. Hier sind die Gründe dafür.

Capex – Investitionskosten

Die Haushaltsdefizite der grossen Volkswirtschaften nehmen zu. Die USA, Japan, die EU und China treten alle in einen gross angelegten Investitionszyklus ein, der von Verteidigung, Energiesicherheit, Widerstandsfähigkeit der Lieferketten und längst überfälligen Infrastrukturverbesserungen angetrieben wird. Das bedeutet mehr Ausgaben für Sachwerte, was die Wirtschaft ankurbeln dürfte. Entscheidend ist, dass die Schwellenländer über die industrielle Tiefe, die technischen Fähigkeiten und die Ressourcenbasis verfügen, um diese Nachfragewelle zu bedienen.

Auch die Investitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz nehmen zu. Bloomberg geht davon aus, dass Meta, Google, Amazon und Microsoft im Jahr 2026 rund 600 Milliarden US-Dollar in KI investieren werden. Der Chiphersteller TSMC hat seine Investitionsprognose auf einen Rekordwert von 56 Milliarden US-Dollar angehoben. Die Gewinnaussichten für Hardware-Hersteller bleiben stark. Koreanische Speicherchip-Anbieter nutzen ihre Marktführerschaft, um Preiserhöhungen durchzusetzen. Der Konsens erwartet ein Gewinnwachstum von 49 % für den breiteren Teilsektor Technologie-Hardware. Die Risiken nehmen zu, aber die Investitionsdynamik baut sich auf und treibt die Gewinne weiter in die Höhe.

Carry

Kurzfristige Währungsschwankungen sind schwer vorherzusagen, aber die strukturellen Argumente für einen schwächeren US-Dollar bleiben bestehen. Die US-Politik, die stärkeren Bilanzen der Schwellenländer und steigende inländische Investitionen fördern den Kapitalabfluss aus den USA in die Schwellenländer. Diese Dynamik zeigt sich bereits in den festeren Währungen der Schwellenländer und Asiens in diesem Jahr.

Cheap

Selbst nach der Rallye von 2025 notiert der MSCI EM Index immer noch mit einem Abschlag von rund 42 % gegenüber dem S&P 500 – deutlich über dem langfristigen Durchschnittsabschlag von 32 %. Gleichzeitig beginnen die Märkte, die atemberaubenden Bewertungen von US-Technologieaktien in Frage zu stellen. Die Monetarisierung von Rechenzentren ist nach wie vor unbewiesen, und die Anleger beginnen, ihre Zahlungsbereitschaft neu zu bewerten.

Im Vergleich dazu erscheint die Breite der Schwellenländer zunehmend attraktiv. Der Binnenkonsum zieht an und die Geldpolitik wird gelockert. Unterdessen erweitern sich die Gewinner über KI hinaus auf Speicherchips, Industrieunternehmen und die Binnennachfrage in Indien. Mit anderen Worten: Die Chancen sind enorm – und das zu einem immer noch günstigen Preis.

Wo liegen die Risiken?

Bei EM gibt es immer Risiken. Im Jahr 2026 wird vor allem über die Monetarisierung von KI-Investitionen gesprochen. Bei US-Hyperscalern wie Amazon und Alphabet suchen die Märkte zunehmend nach Anzeichen dafür, dass hohe Ausgaben für Rechenzentren auch zu Gewinnen führen können. Ohne solche Anzeichen könnten die Bewertungen unter Druck geraten.

Die Bewertungen für KI-bezogene EM-Chancen sind jedoch weit weniger angespannt. Koreanische und taiwanesische Hardwarehersteller haben von der Nachfrage aus den USA profitiert, aber KI ist nur einer von mehreren Treibern für asiatische Unternehmen. Diese breitere Ertragsbasis verleiht ihnen mehr Widerstandsfähigkeit, falls es zu einer Abwertung der US-Technologiebranche kommen sollte.

Nachfragetreiber in Asien

In Taiwan macht die US-bezogene KI-Nachfrage in der Regel 20 bis 30 % des Umsatzes aus. In Korea sind es auf Marktkapitalisierungsbasis etwa 10 bis 20 %. Das bedeutet nicht, dass diese Unternehmen immun gegen eine Abwertung der US-Hyperscaler sind – aber es bedeutet, dass ihre Gewinne nicht ausschließlich an KI gebunden sind.

Die Treiber der Hardware-Nachfrage gehen weit über KI hinaus. Cloud Computing bleibt ein starker Wachstumsmotor, der unsere tägliche Arbeit unterstützt – vom Zugriff auf Microsoft Office-Dateien bis hin zu den Daten, die über unsere Mobiltelefon-Apps laufen. Und Halbleiter sind mittlerweile in fast allem eingebaut, von Zahnbürsten bis hin zu Toastern.

Diese Breite der Endmarktnachfrage verschafft asiatischen Hardware-Herstellern eine viel diversifiziertere Ertragsbasis.

Abschliessende Gedanken…

Befinden wir uns also am Höhepunkt des Marktes? Wir glauben nicht. Die Bewertungen sind nach wie vor historisch attraktiv, und der schwache US-Dollar unterstützt weiterhin den Kapitalzufluss in die Schwellenländer. Die drei Cs – Capex, Carry und Cheap (Investitionen, Carry und günstige Preise) – sind nach wie vor vorhanden und dürften die Märkte langfristig weiter antreiben.

Entscheidend ist, dass die Unternehmensgewinne in ganz Asien durch weit mehr als nur KI-bezogene Investitionen gestützt werden. Die Nachfrage nach Hardware ist breit gefächert, Cloud Computing bleibt ein struktureller Wachstumsmotor, und Halbleiter dringen weiterhin in alle Bereiche des täglichen Lebens vor. Diese Diversifizierung verleiht EM-Unternehmen eine grössere Beständigkeit – und bietet Anlegern ein reichhaltiges Anlageumfeld, in dem sie Chancen mit echter Nachhaltigkeit nutzen können. (Aberdeen/mc)