Adams Street Partners ernennt zwei neue Partner

New York – Die Investmentgesellschaft Adams Street Partners hat Emily Shiau und Nolan Pauker zu Partnern im Private Credit Team ernannt.

Die Investmentgesellschaft für private Märkte mit einem verwalteten Vermögen von über 61 Milliarden Dollar schreibt, die Beförderungen verdeutlichten das Bestreben des Unternehmens, seine Private Credit-Strategie kontinuierlich auszubauen. Sie erfolgen im Anschluss an die siebte aufeinanderfolgende Auszeichnung als einer der «Best Places to Work in Money Management».

Shiau und Pauker, zwei erfahrene Senior-Mitglieder des Private Credit Teams, leisten einen signifikanten Beitrag zum Erfolg der Strategie, indem sie sämtliche Facetten des Entscheidungsprozesses unterstützen. Dies umfasst die Beschaffung, Strukturierung, Überprüfung und Verhandlung von Geschäftsmöglichkeiten. Beide sind in der Niederlassung des Unternehmens in New York tätig.

Shiau ist seit 2016 bei dem Vermögensverwalter tätig und wurde 2023 von PEI als eine der «Women of Influence in Private Markets» ausgezeichnet. Diese Anerkennung erfolgt aufgrund ihrer herausragenden Beiträge zur Branche und ihrer Karriereleistungen. Vor ihrer Tätigkeit bei Adams Street war Shiau Mitglied des Restructuring Investment Banking Teams von Alvarez & Marsal und im Bereich Leveraged Finance bei Citigroup tätig.

Pauker ist seit 2019 bei Adams Street. Vor Adams Street arbeitete er bei SLR Capital Partners, wo er mehrere Jahre als Private Credit Investment Professional tätig ist. Er begann seine Karriere in der Financial Restructuring Group von Houlihan Lokey Capital. (pd/mc)

Adamas Street Partners