syte sichert sich 9 Millionen Euro in Series-A-Finanzierungsrunde

Münster – syte, ein 2021 gegründeter Anbieter einer Plattform für Grundstücks- und Immobilienanalysen, hat erfolgreich eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 9 Millionen Euro abgeschlossen. syte führt unterschiedliche Immobilien- und Grundstücksdaten mit Analysen einer unternehmenseigenen KI zusammen und ermöglicht es Projektentwicklern, Banken und Maklern frühzeitig zu prüfen, was auf einem Grundstück gebaut werden kann, welche rechtlichen Vorgaben gelten und ob ein Bau- oder Sanierungsvorhaben wirtschaftlich tragfähig ist.

Angeführt wird die Finanzierungsrunde von amberra, dem Venturing Studio der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Als weiterer Neuinvestor beteiligt sich die NRW.BANK. Die Bestandsinvestoren, darunter die Unternehmen der Schwarz Gruppe, der High-Tech Gründerfonds (HTGF), vent.io und Vantage Value, bekräftigen ihr Vertrauen in das Unternehmen und investieren erneut.

Mit dem Kapital treibt syte die europäische Expansion sowie den Ausbau seiner technologischen Marktführerschaft im Bereich der automatisierten Grundstücks- und Immobilienanalyse voran. Im Vordergrund steht dabei die Automatisierung der frühen Planungsphase von Projektentwicklungen – von der Einschätzung der Bebauungspotenziale über die Prüfung des Baurechts bis zur Wirtschaftlichkeitsanalyse. Damit setzt syte an einem zentralen Engpass der Immobilienbranche an: Während sich hohe Bau- und Finanzierungskosten nur begrenzt beeinflussen lassen, können schnellere und datenbasierte Vorprüfungen dazu beitragen, geeignete Projekte früher zu identifizieren und Fehlplanungen zu vermeiden. Langfristig will syte den gesamten Prozess vor dem eigentlichen Bau eines Objekts digital abbilden.

Expansion in Europa

„Wie Grundstücke und Bestandsobjekte bislang geprüft und bewertet werden, kostet die Immobilien- und Finanzbranche viel Zeit und Geld. Wer seine Prozesse hier digitalisiert, bestimmt mit darüber, was in Deutschland und Europa künftig noch gebaut wird», sagt Matthias Zühlke, CEO von syte. „Mit der neuen Finanzierung heben wir unsere Technologie auf die nächste Stufe: Wir automatisieren die Planungsphasen konsequent weiter und bringen syte über den deutschen Markt hinaus nach Europa. Mit amberra haben wir einen starken Investor an unserer Seite, der versteht, wie zentral verlässliche Daten im Immobiliengeschäft sind, und uns zugleich Zugang zu einem Netzwerk aus Hunderten Genossenschaftsbanken verschafft.»

Björn Schmuck, Geschäftsführer von amberra, betont: „Das Immobiliengeschäft hat eine hohe strategische Bedeutung für die genossenschaftliche FinanzGruppe. syte macht Potenziale von Grundstücken und Gebäuden auch mit Hilfe von KI frühzeitig sichtbar und ermöglicht es Banken, schneller und datenbasiert zu beraten. Dass bereits mehrere Genossenschaftsbanken die Plattform im Immobilienvertrieb und in der Kundenberatung einsetzen, zeigt den konkreten Nutzen. Wir freuen uns, syte auf seinem Wachstumspfad zu begleiten und die Zusammenarbeit mit der genossenschaftlichen FinanzGruppe strukturiert auszubauen.»

Johanna Antonie Tjaden-Schulte, Mitglied des Vorstands der NRW.BANK, ergänzt: „syte zeigt, wie künstliche Intelligenz etablierte Branchen verändern und Prozesse effizienter machen kann. Solche Anwendungen bringen die digitale Transformation in Nordrhein-Westfalen voran. Mit unserer Beteiligung unterstützen wir syte dabei, diese Technologie weiterzuentwickeln und in den Markt zu bringen. So fördern wir Innovationen, die die Zukunft unseres Wirtschaftsstandorts mitgestalten.“

syte unterstützt seine Kunden dabei, Grundstücke und Bestandsobjekte frühzeitig einzuschätzen. Die Plattform verkürzt dabei Prüfprozesse, die in der Praxis Wochen dauern können, auf Minuten. So entstehen belastbare Entscheidungsgrundlagen für Neubauvorhaben oder Bestandsentwicklungen, bevor Zeit und Kapital in ein Vorhaben fliessen. syte ist deutschlandweit verfügbar und bildet mehr als 62 Millionen Grundstücke ab. Über 200 Kundinnen und Kunden nutzen syte für Bewertungen, Planungen und Beratungen: von der Bewertung einzelner Standorte über die Prüfung von Investitionsentscheidungen bis zur Analyse von Beständen im Hinblick auf Sanierungsbedarfe oder der Identifikation von Fördermitteln. Der wiederkehrende Umsatz (ARR) hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. 2025 wurde syte für seine aussergewöhnliche Innovationskraft mit dem PropTech of the Year Award ausgezeichnet. (syte/mc/hfu)

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