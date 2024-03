Wallisellen – Den B2B-E-Commerce-Bereich in seinem schnellen Wachstum aktiv zu unterstützen, ist seit mehreren Jahren ein fester Bestandteil der Strategie des Warenkreditversicherers Allianz Trade. Nach der Entwicklung einer E-Commerce-Kreditversicherung, die Echtzeitschutz gegen Zahlungsausfallrisiken für B2B-Marktplätze, Buy now pay later-Anbieter (BNPL) und E-Commerce-Händler bietet, und dem Aufbau zahlreicher Partnerschaften mit E-Commerce-Akteuren sowie Finanzinstituten, geht der Weltmarktführer nun einen Schritt weiter: Allianz Trade startet Allianz Trade pay.

Die Zahlungslösung, welche die Entwicklung des B2B-Ökosystems vorantreiben soll, bietet eine Reihe von Dienstleistungen speziell für B2B-E-Commerce-Aktivitäten. Darunter eine sofortige Finanzierungslösung, eine digitale Lösung für das Onboarding von Käufern, ein Online-Risikomanagementsystem für Betrug sowie eine Warenkreditversicherung beim Check-out.

Breite Palette von bewährten Lösungen für E-Commerce-Akteure

Mit Allianz Trade pay führt das Unternehmen eine breite Palette von Lösungen für alle E-Commerce-Akteure ein – von der Kreditversicherung bis zur Sofortfinanzierung und Know your Business-Prozessen (KYB). Dabei vereint Allianz Trade pay neue Dienstleistungen mit bereits verfügbaren Tools. Erstens bietet die E-Commerce-Kreditversicherung Online-Kundenkredite in Echtzeit, sodass B2B-E-Händler ihren Kunden Zahlungsziele einräumen können und gleichzeitig vor dem Risiko eines Zahlungsausfalls geschützt sind. Zum Zweiten decken als Sofortfinanzierungslösung für Inlandsgeschäfte die B2B BNPL-Partner von Allianz Trade die komplette BNPL-Wertschöpfungskette bis hin zur sofortigen Zahlung über die API-Verbindung von Allianz Trade ab. Wenn ein Käufer online einkauft, erhält der Online-Händler sofort die Zahlung für den Kauf, während der BNPL-Anbieter die Zahlung des Käufers verfolgt.

Für den Fall, dass ein Käufer nicht zahlen kann, bietet Allianz Trade dem BNPL-Partner Versicherungsschutz. Und zum Dritten steht die Sofortfinanzierungslösung für multinationale Unternehmen im bereits bestehenden Portefeuille. Die bewährte länder- und währungsübergreifende Sofortfinanzierungslösung von Allianz Trade für multinationale Unternehmen funktioniert ähnlich wie die Inlandsoption, bezieht aber zusätzlich einen Finanzpartner ein, der den Online-Händler für Online-Transaktionen in Echtzeit bezahlt.

Neuen Lösungen von Allianz Trade pay

Mit Allianz Trade pay stehen zusätzlich verschiedene neue Lösungen bereit wie das Onboarding von Käufern. Dieser Dienst ist ein Modul für die Unternehmenssuche beim Check-out. Sie unterstützt Online-Händler in ihrem KYB-Prozess, indem sie die Identität des Käufers mit Hilfe von Open-Banking-Technologien und der umfassenden Datenbank von Allianz Trade überprüft, die finanzielle, kommerzielle und strategische Informationen über mehr als 83 Millionen Unternehmen weltweit enthält. Integriert ist auch eine Versicherung, die Betrugsrisiken abdeckt. Dieser Service bietet Online-Händlern mehr Sicherheit und schützt ihr Unternehmen vor finanziellen Verlusten aufgrund von Identitätsdiebstahl durch Betrüger, die sich als seriöse Unternehmen ausgeben. Mit einem einfachen Plugin für Unternehmen, die ein CMS verwenden, können alle oben beschriebenen Lösungen leicht eingerichtet werden. Unternehmen müssen das Plugin lediglich in den Quellcode ihrer B2B-E-Commerce-Plattform einfügen, damit die Lösung(en) live geschaltet werden.

«Mit Allianz Trade pay decken wir die gesamte Wertschöpfungskette des B2B-E-Commerce ab, von KYB bis zur Zahlung. Dabei gehen wir auf die Bedürfnisse des gesamten Ökosystems ein, von Online-Händlern bis zu BNPL-Playern, Banken und Marktplätzen. Unsere neue Lösung richtet sich an traditionelle Einzelhändler, die ihr Geschäft sicher ausbauen möchten, an Betreiber von Online-Marktplätzen, die ihre KYB-Prozesse stärken wollen oder an Zahlungsanbieter, die eine neue Option für aufgeschobene Zahlungen anbieten möchten. Die Stärke von Allianz Trade pay liegt darin, dass wir ergänzende Dienstleistungen anbieten und diese reibungslos in Zahlungsabläufe integrieren können. Allianz Trade pay macht den B2B-E-Commerce-Markt einfacher, sicherer, flexibler und wettbewerbsfähiger», sagt François Burtin, Global Head of E-Commerce bei Allianz Trade.

«Wir sind überzeugt, dass Allianz Trade pay dem B2B-E-Commerce-Markt zu noch schnellerem Wachstum verhilft. Die Handelsstrukturen verändern sich und als Weltmarktführer in der Warenkreditversicherung wollen wir diesen Wandel in unserer Branche anführen. Die Möglichkeiten von Allianz Trade pay sind unbegrenzt. Wir entwickeln weiterhin innovative Dienste und Lösungen, wie zum Beispiel Live- und konsolidierte Ansichten, spezifische und dynamische Dashboards und automatische Warnmeldungen. Der B2B-E-Commerce nimmt stetig zu. Mit Allianz Trade pay bieten wir eine Lösung, um die Transformation des Handelsgeschäfts in den Unternehmen aktiv begleiten zu können», erklärt Anil Berry, Vorstandsmitglied für Commercial Underwriting, Vertrieb, E-Commerce und Marketing, Allianz Trade. (pd/mc)