Appenzeller Kantonalbank setzt auf Workplace-Lösung von Inventx

Chur – Die Appenzeller Kantonalbank hat sich nach einer umfassenden Evaluation für Inventx als Partnerin für den Aufbau und Betrieb ihrer neuen Arbeitsplatzumgebung entschieden. Der Entscheid unterstreicht die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit und festigt die Position von Inventx als führende Anbieterin im Bereich Digital Workplace für Schweizer Finanzinstitute.

Die Inventx AG realisiert für die Appenzeller Kantonalbank eine moderne und sichere Arbeitsplatzlösung, die spezifisch auf die Bedürfnisse der Bank ausgerichtet ist. Ausschlaggebend für die Wahl waren die hohe Servicequalität, das überzeugende Workplace-Service-Portfolio sowie die bewährte Partnerschaft mit Inventx.

Mit der neuen Lösung profitiert die APPKB von einem vollständig gemanagten Arbeitsplatz mit Zero Trust-Sicherheit und modernen Funktionen für die Zusammenarbeit. Die Arbeitsplätze sind individuell auf die Anforderungen der Bank zugeschnitten und umfassen unter anderem Funktionen für den Bankschalter sowie hochsichere Umgebungen für Fachanwendungen.

Cyber-Resilienz und betriebliche Effizienz gesteigert

Zusätzlich sorgt ein Business-Continuity-Zugang dafür, dass im Notfall innert kürzester Zeit alle Mitarbeitenden über einen virtuellen Zugriff arbeitsfähig bleiben. Damit schafft die Appenzeller Kantonalbank nicht nur eine moderne Arbeitsumgebung, sondern stärkt auch ihre Cyber-Resilienz und betriebliche Effizienz.

«Wir haben bereits mit der Umsetzung gestartet und erleben ein hochmotiviertes Team, das nicht nur bestrebt ist, einen modernen und sicheren Arbeitsplatz zu schaffen, sondern sich auch die Zeit nimmt, uns als Bank und unsere Bedürfnisse wirklich zu verstehen. Dieses persönliche Engagement macht für uns den entscheidenden Unterschied», sagt Ueli Manser, Bankdirektor der Appenzeller Kantonalbank.

«Dass wir mit unserem Digital Workplace Service überzeugen konnten und die Appenzeller Kantonalbank auf uns setzt, ist Ausdruck einer gewachsenen Partnerschaft und des gegenseitigen Vertrauens. Für uns ist es entscheidend, nicht nur Technologie bereitzustellen, sondern gemeinsam mit und nahe am Kunden Lösungen zu entwickeln, die den Arbeitsalltag der Mitarbeitenden spürbar verbessern», sagt Emanuele Diquattro, CEO der Inventx AG. (Inventx/mc)