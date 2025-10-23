Inventx setzt auf IBM watsonx als Element ihrer souvernänen KI-Plattform für die Schweizer Finanz- und Versicherungsbranche

Chur – Inventx verstärkt ihre AI-Initiativen und intensiviert in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit mit IBM. Dabei wird IBM watsonx als zentraler Software-Stack der KI-Plattform in der ix.Cloud etabliert. Damit erhalten Schweizer Banken und Versicherungen Zugang zu modernster KI-Technologie – betrieben in Schweizer Rechenzentren und unter Berücksichtigung von Datenschutz, Datensouveränität und regulatorischen Vorgaben. Gleichzeitig bleibt die inventx-eigene Plattform offen für weitere KI-Anwendungen und den Betrieb eigener Modelle auf der GPU-Infrastruktur von Inventx.

Die KI-Plattform von Inventx läuft auf GPU-Infrastruktur und bietet einfachen Zugang zu generativer Künstlicher Intelligenz wie auch zu klassischem Machine Learning. Die Datenhaltung und -verarbeitung in der Schweiz erlaubt es Banken und Versicherungen, in geschützter Umgebung hochsensible Daten und Workloads zu analysieren und KI-basiert zu verarbeiten, ohne diese in Public Clouds auszulagern.

Strategische Weiterentwicklung der Hybrid-Cloud-Strategie

Inventx nutzt das watsonx Portfolio von IBM, inklusive watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance und watsonx Orchestrate. Zusammen bieten diese Lösungen ein modernes Datalakehouse mit fortschrittlichen KI-Funktionalitäten, wie zum Beispiel AI Agents mit watsonx Orchestrate, sowie ein integriertes Governance-Toolkit für aufsichtsrechtliche Anforderungen. Ergänzt wird das Angebot durch eine stetig wachsende Bibliothek praxisnaher Use Cases – von KI-Agenten für den Kundenservice über Betrugserkennung bis zur intelligenten Dokumentenanalyse, massgeschneidert für die Schweizer Finanzindustrie.

«Dank der Zusammenarbeit mit IBM und dem Einsatz von watsonx erweitern wir die Fähigkeiten unserer souveränen, in unseren Schweizer Rechenzentren gehosteten KI-Plattform. Watsonx liefert dabei die technologische Basis, um unseren Kunden den verantwortungsvollen Einsatz von Künstlicher Intelligenz auf höchstem Sicherheits- und Compliance-Niveau zu ermöglichen», sagt Emanuele Diquattro, CEO der Inventx AG.

«Wir freuen uns, einen Beitrag zur Digitalisierung der Schweizer Finanzbranche zu leisten. Die Kombination aus lokaler Infrastruktur von Inventx und den Möglichkeiten von IBM watsonx schafft eine leistungsstarke Grundlage für einen produktiven und flexiblen Einsatz von KI in geschützten Umgebungen», ergänzt Christian Keller, CEO von IBM Schweiz. (Inventx/mc/ps)