Space Economy: Warum der Weltraum für Anleger interessanter wird

Zürich – Die Weltraumwirtschaft entwickelt sich zunehmend zu einem bedeutenden strukturellen Wachstumsthema. Zu dieser Einschätzung kommt Christophe Braun, Equity Investment Director bei Capital Group. Sinkende Kosten für Raketenstarts, technologische Fortschritte und eine wachsende Nachfrage nach satellitengestützten Dienstleistungen eröffnen neue wirtschaftliche Möglichkeiten. Dabei reichen die Chancen weit über die klassischen Raumfahrtunternehmen hinaus.

Nach Schätzungen des World Economic Forum könnte die globale Weltraumwirtschaft von 630 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf rund 1,8 Billionen US-Dollar bis 2035 wachsen. Ein grosser Teil der Wertschöpfung entstehe dabei nicht unmittelbar im Weltraum selbst. Vielmehr profitierten zunehmend auch Branchen wie Telekommunikation, Logistik, Navigation und Verteidigung. «Die Weltraumwirtschaft ist längst mehr als Raketen und Satelliten», erklärt Braun. «Interessant ist, welche neuen Dienstleistungen durch den verbesserten Zugang zum All wirtschaftlich möglich werden. Für Anleger eröffnet sich damit ein deutlich breiteres Spektrum potenzieller Wachstumsunternehmen.»

Sinkende Startkosten schaffen neue Geschäftsmodelle

Ein wesentlicher Treiber sei der technologische Fortschritt bei Trägerraketen. Insbesondere die Wiederverwendbarkeit wichtiger Komponenten habe die Transportkosten in den vergangenen Jahren erheblich gesenkt. Nach Berechnungen von Capital Group sind die Kosten für den Transport eines Kilogramms Nutzlast in eine niedrige Erdumlaufbahn von rund 54’000 US-Dollar zu Zeiten des Space-Shuttles auf etwa 2’700 US-Dollar gefallen. Das entspricht einem Rückgang um rund 95 Prozent.

Mit der Entwicklung leistungsfähigerer und vollständig wiederverwendbarer Trägersysteme könnten die Kosten perspektivisch weiter sinken. Davon profitierten nicht allein die Raketenhersteller. Günstigere Transportmöglichkeiten könnten den Aufbau zusätzlicher Satellitennetze und weiterer Infrastruktur ermöglichen und damit neue Dienstleistungen wirtschaftlich attraktiv machen. Gleichzeitig bleibe der Markt stark konzentriert. Insbesondere SpaceX habe sich eine dominante Position erarbeitet, während weitere Anbieter versuchten, ihre Kapazitäten auszubauen.

«Fallende Startkosten verändern die wirtschaftlichen Voraussetzungen der gesamten Branche», so Braun. «Für Investoren ist jedoch nicht allein entscheidend, wer den Zugang zum Weltraum ermöglicht. Ebenso wichtig ist, welche Unternehmen auf dieser Infrastruktur aufbauen und daraus langfristig tragfähige Ertragsquellen entwickeln können.»

Satellitenkommunikation als konkreter Wachstumsmarkt

Besonders weit fortgeschritten sei die Kommerzialisierung im Bereich der Satellitenkommunikation. Netzwerke in niedrigen Erdumlaufbahnen ermöglichten bereits heute Breitbandverbindungen in ländlichen Regionen, auf Schiffen und in Flugzeugen. Auch in Schwellenländern, in denen der Aufbau terrestrischer Netze aufwendig oder kostspielig ist, könnten satellitengestützte Angebote eine wichtige Rolle spielen.

Zusätzliche Perspektiven eröffne die sogenannte Direct-to-Device-Technologie. Sie ermögliche es, handelsübliche Smartphones direkt mit Satelliten zu verbinden. Damit könnten Satellitenbetreiber künftig nicht nur den Breitbandmarkt bedienen, sondern auch in Teile des klassischen Mobilfunkgeschäfts vordringen. Nach Einschätzung von Capital Group könnte allein der Markt für satellitengestützte Breitbanddienste bis 2030 ein Volumen von rund 40 Milliarden US-Dollar erreichen.

Für Braun verdeutlicht diese Entwicklung den Übergang von technologischer Innovation zu kommerzieller Nutzung: «Die Satellitenkommunikation zeigt, dass Weltraumtechnologie bereits heute konkrete wirtschaftliche Anwendungen hat. Mit zunehmender Netzabdeckung und besseren Übertragungskapazitäten könnten neue Kundengruppen erschlossen werden. Entscheidend bleibt allerdings, ob sich das Wachstum auch in nachhaltige Erträge übersetzen lässt.»

KI-Infrastruktur im Orbit: Grosse Vision, offene Wirtschaftlichkeit

Noch am Anfang stehe dagegen die Entwicklung von Rechenzentren im Weltraum. Angesichts des steigenden Bedarfs an Rechenleistung für Künstliche Intelligenz würden neue Infrastrukturkonzepte untersucht. Systeme im Orbit könnten perspektivisch von der Verfügbarkeit solarer Energie profitieren und den Wettbewerb um Flächen, Wasser und Stromkapazitäten auf der Erde reduzieren. Allerdings stünden einer kommerziellen Nutzung bislang erhebliche technische und wirtschaftliche Hürden entgegen. Dazu zählten insbesondere die hohen Transportkosten, mögliche Auswirkungen der Weltraumstrahlung auf die Hardware sowie Verzögerungen bei der Datenübertragung zwischen Erde und Orbit. Ob solche Systeme wirtschaftlich konkurrenzfähig werden könnten, hänge daher wesentlich von weiteren Fortschritten bei der Raketentechnologie ab.

Geopolitik stärkt die strategische Bedeutung des Weltraums

Neben kommerziellen Anwendungen gewinne die Raumfahrt auch sicherheitspolitisch an Bedeutung. Satellitengestützte Kommunikation, Navigation, Aufklärung und Raketenfrühwarnsysteme seien wichtige Bestandteile moderner Verteidigungsinfrastruktur. Besonders deutlich werde dies in den USA, wo die Regierung einen erheblichen Ausbau der militärischen Weltraumkapazitäten anstrebe.

Diese Entwicklung könnte zusätzliche Nachfrage für etablierte Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie spezialisierte Technologieanbieter schaffen. Zugleich seien staatliche Programme von politischen Entscheidungen, Haushaltsgenehmigungen und langfristigen Beschaffungsprozessen abhängig.

Fazit: Langfristiges Potenzial erfordert selektives Investieren

Nach Einschätzung Brauns dürfte sich die Weltraumwirtschaft in den kommenden Jahren weiterentwickeln. Während Satellitenkommunikation und Verteidigungsanwendungen bereits kommerziell genutzt würden, könnten orbitale Rechenzentren bei weiteren technologischen Fortschritten in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen. Andere Anwendungen wie industrielle Fertigung unter Schwerelosigkeit, Weltraumtourismus oder die Erschliessung von Ressourcen auf dem Mond dürften dagegen einen deutlich längeren Entwicklungshorizont haben.

Entsprechend unterschiedlich seien die Chancen und Risiken einzelner Unternehmen. Neben technologischen Fähigkeiten müssten Anleger insbesondere die Finanzierung, Kapitalintensität, Wettbewerbsposition und langfristige Ertragskraft der Geschäftsmodelle bewerten. «Die Space Economy bietet erhebliches langfristiges Potenzial, aber die Entwicklung wird nicht in allen Bereichen gleich schnell verlaufen», resümiert Braun. «Für Anleger kommt es darauf an, nicht allein auf grosse Zukunftsvisionen zu setzen, sondern jene Unternehmen zu identifizieren, die technologischen Fortschritt in nachhaltige wirtschaftliche Wertschöpfung übersetzen können.» (Capital Group/mc/ps)

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