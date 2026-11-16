Bellevue Asset Management Marktkommentar: Medtech ist zurück

Nach einer Stabilisierung im 3. Quartal hat sich die Aktienperformance des Medtech-Sektors im 4. Quartal deutlich beschleunigt. Vielen Investoren ist diese positive Performance-Entwicklung noch gar nicht bewusst. Denn obwohl der Bellevue Medtech & Services Fund seit Jahresbeginn eine positive Performance von +1.0% aufweist, liegt er immer noch deutlich hinter dem globalen Aktienmarkt (+17.9%) und dem US-Technologiemarkt (+19.5%) zurück.

Die KI-Wette ist keine Einbahnstrasse mehr

Was die Performance des Medtech-Sektors im 1. Halbjahr belastete, ist nun ein wichtiger Treiber der Outperformance. Die Investoren erkennen zunehmend, dass KI-Aktien nicht unbegrenzt steigen können. Selbst Goldman Sachs titelt: «AI Is No Longer a One-Way Trade». Das Kapital sucht nach Qualität, Wachstum und Bewertungsdisziplin, und genau das bietet der Medtech-Sektor.

Die Bewertung lässt viel Raum nach oben

Über die Jahre haben sich die fundamentalen Investmentfaktoren kaum verändert. Für den Bellevue Medtech & Services Fund rechnen wir unverändert bis 2029 mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von rund 8% beim Umsatz und 13% beim Gewinn. Auch nach der jüngsten Markterholung ist der Medtech-Sektor weiterhin attraktiv bewertet. Mit einem KGV von 19.6x auf Basis der erwarteten Gewinne der nächsten 12 Monate notiert er rund 18% unter seinem Durchschnitt seit 2022 (23.9x) und rund 27% unter dem Niveau vor der Covid-19-Pandemie (27.0x).

Alle Daten in USD, Analysezeitraum 7. März 2022 bis 31. Oktober 2026

MSCI Healthcare Equipment & Supplies (Medtech): MXWO0HE Index, Konsensschätzung für das bereinigte EPS auf 12-Monats-Sicht

Quelle: Bellevue Asset Management AG, Bloomberg (Daten)

Die US-Wahlen geben Rückenwind

Nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den Midterms sehen Anleger die Krankenhäuser (als Kunden der Medtech-Unternehmen) und damit auch den Medtech-Sektor als Profiteure, etwa durch eine bessere Finanzierung von Medicaid und dem Affordable Care Act (ACA). Gleichzeitig sind umfassende politische Änderungen mit einem republikanischen US-Präsidenten (mit Vetorecht) im Weissen Haus kaum durchsetzbar. Das Risiko regulatorischer Eingriffe im Healthcare-Sektor schätzen wir daher als begrenzt ein. Dagegen sehen die Marktteilnehmer steigende Regulierungsrisiken im Technologiesektor. Die nachfolgende Grafik zeigt eine starke negative Korrelation zwischen dem Medtech- und dem Halbleitersektor.

Quelle: Bloomberg, Daten per 11. November 2026 in EUR

Die Rotation hat gerade erst begonnen: Die Performancelücke zum globalen Aktienmarkt und zum Technologie-Sektor weist auf ein weiterhin grosses Aufholpotenzial hin. Für Investoren, die ihre Aktienallokation überprüfen, bietet Medtech eine attraktive Kombination aus defensivem Wachstum, hoher Krisenfestigkeit, attraktiver Bewertung und geringer Korrelation zum Technologie-Sektor. Wer sein Aktien-Exposure reduzieren möchte, sollte dies aus unserer Sicht vornehmlich ausserhalb des Medtech-Sektors tun.