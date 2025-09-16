Bitget feiert 7-jähriges Jubiläum und bringt mit der «Universal Exchange» eine neue Börsen-Generation

Victoria, Seychellen – Bitget, die weltweit tätige Universal Exchange (UEX), begeht ihr 7-jähriges Bestehen unter dem Motto #GearUpTo7. Mit dem Jubiläum startet die Plattform in eine neue Ära kryptointegrierter Finanzlösungen.

Vom Krypto-Pionier zum globalen Player

Seit seiner Gründung hat Bitget das Ökosystem durch Partnerschaften, Community-Initiativen und kontinuierliches Wachstum stark ausgeweitet. Kooperationen mit Lionel Messi, Juventus Turin, MotoGP, LaLiga sowie dem UNTOLD-Musikfestival haben die Marke weit über die Krypto-Welt hinaus bekannt gemacht.

Mit Bildungsprogrammen wie Blockchain4Youth und Blockchain4Her wurden inzwischen über 15.000 Studierende unterstützt – in Zusammenarbeit mit mehr als 60 Universitäten weltweit. Zudem verfolgt Bitget gemeinsam mit UNICEF das Ziel, bis 2027 eine Million Menschen über Blockchain aufzuklären – ein bislang unerreichter Meilenstein im Web3-Bereich.

Die „Universal Exchange“ setzt neue Massstäbe

Mit dem Start ins siebte Jahr positioniert sich Bitget als Universal Exchange (UEX) – ein Konzept, das CEO Gracy Chen erstmals in einem Community-Brief vorgestellt hat. UEX löst das bisherige „unmögliche Dreieck“ von Nutzererfahrung, Asset-Vielfalt und Sicherheit auf, indem zentrale und dezentrale Dienste, KI-gestützte Tools und hochsichere Infrastrukturen in einer einheitlichen Plattform zusammengeführt werden.

Im dritten Quartal 2025 erweiterte Bitget Onchain die Unterstützung für Ethereum-, BSC-, Base- und Solana-Assets. Kooperationen mit xStocks und Ondo öffnen den Zugang zu tokenisierten Aktien und Real-World-Assets. Zudem wurden erstmals Aktienindex-Perpetuals eingeführt, die klassische Instrumente wie AAPL oder NVDA als Krypto-Derivate handelbar machen.

„Unser Wachstum in den letzten sieben Jahren basiert auf einem methodischen Ansatz zum Aufbau einer Infrastruktur, die den sich wandelnden Bedürfnissen von Tradern, Investoren und Institutionen gerecht wird. Wir bewegen uns in Richtung eines leichteren Zugangs und einer sauberen Integration neuer Finanzdienstleistungen in den Alltag. Als erster UEX wird Bitget diesen Wandel mit Tools und Produkten anführen, die sowohl den aktuellen als auch den zukünftigen Anforderungen der Nutzer weltweit gerecht werden», sagt Gracy Chen, CEO von Bitget.

KI und Sicherheit als Differenzierungsfaktoren

Das proprietäre KI-Tool GetAgent liefert Nutzern durch Echtzeitanalyse und interaktive Assistenz konkrete Handlungsempfehlungen und individuelle Strategien. Ergänzt wird es durch ein Set automatisierter Trading-Bots, die Chancen permanent nutzbar machen und so die Brücke zwischen Analyse und Umsetzung schlagen.

Auch beim Thema Sicherheit setzt Bitget neue Massstäbe: Die hybride On- und Off-Chain-Verwahrung wird durch einen Schutzfonds in Höhe von 700 Millionen US-Dollar abgesichert. Der geprüfte Proof-of-Reserves belegt eine Reservequote von 137 Prozent, bei Bitcoin fast 200 Prozent. Multi-Signatur-Wallets sowie die strikte Trennung von Cold und Hot Storage minimieren operationelle Risiken zusätzlich.

Nachhaltiges Wachstum und globale Präsenz

Bitgets Strategie setzt auf kontrolliertes Skalieren statt reiner Expansion. Der Schwerpunkt liegt auf nachhaltigem Community-Aufbau, lokaler Präsenz und mehrsprachigem Support – insbesondere in Wachstumsregionen wie Südostasien, Lateinamerika und dem Nahen Osten.

Parallel dazu wurde 2025 die regulatorische Basis gestärkt: Neue Lizenzen und Registrierungen in Märkten wie Italien, Polen, Litauen, Tschechien, El Salvador, Argentinien, Bulgarien und Georgien unterstreichen den Fokus auf Compliance. Ein spezialisiertes Team von über 70 Fachleuten arbeitet dabei eng mit Behörden zusammen, um stabile Rahmenbedingungen für den Kryptomarkt zu sichern.

Jubiläumsaktionen und Ausblick

Mit der Kampagne „Gear Up to 7“ startet Bitget ein globales Programm mit Events, Wettbewerben und Community-Aktivitäten. Highlights sind die #GearUpTo7-Sprinthallenge mit einem Preispool von 400.000 USDT und einem Motorrad in limitierter Auflage sowie Paraden und Sonderaktionen bei der TopGear Night während der TOKEN2049.

Bitget will auch künftig langfristige Strukturen schaffen, die Nutzer, Märkte und Assets verbinden – und dabei neue Standards für Sicherheit, Zugänglichkeit und Innovation setzen.

Weitere Informationen und Einblicke in die Jubiläumsaktionen finden Sie hier.

Einen persönlichen Brief von Gracy Chen zum 7. Bitget-Jubiläum mit zusätzlichen Insights finden Sie hier.

(Bitget/mc/ps)