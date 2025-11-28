Brandkatastrophe Hongkong: Bitget kündigt Hilfsfonds in Höhe von über 1,5 Mio Dollar an

Bitget, die weltweite Universal Exchange (UEX), spendet 1,54 Millionen USD (12.000.000 HKD), um die vom Brand im Wang Fuk Court in Tai Po, Hongkong, betroffenen Familien umfassend zu unterstützen und den Wiederaufbau der Gemeinde zu fördern. Der Beitrag ist eine Reaktion auf einen der tödlichsten Wohnungsbrände in Hongkong seit Jahrzehnten, nachdem am 26. November ein Grossbrand mehrere Hochhäuser der Wohnsiedlung Wang Fuk Court heimgesucht hatte. Dabei kamen mindestens 94 Menschen ums Leben, mehr als 70 wurden verletzt und über 900 Bewohner mussten in Notunterkünfte umziehen.

Aufgrund des Vorfalls haben die Behörden strafrechtliche Ermittlungen und Untersuchungen wegen Korruption hinsichtlich der Renovierungsarbeiten und der Sicherheit der am Standort verwendeten Materialien eingeleitet, während Notfallteams weiterhin Such-, Rettungs- und Bergungsmassnahmen durchführen und Familien nach vermissten Angehörigen suchen.

Um sicherzustellen, dass die Hilfe die Bedürftigen auf strukturierte und verantwortungsvolle Weise erreicht, hat Bitget drei der vertrauenswürdigsten Wohltätigkeitsorganisationen Hongkongs mit der Durchführung der Spende in Höhe von 12.000.000 HKD (ca. 1,54 Mio. USD) beauftragt. Das Yan Chai Hospital erhält 5.000.000 HKD (640.000 USD) zur Unterstützung von Rettungsdiensten, der Behandlung von Verletzten und der Rehabilitation betroffener Familien. Die Salvation Army Hongkong erhält 3.500.000 HKD (ca. 450.000 USD), um Haushalten, die ihr Zuhause und ihr Einkommen verloren haben, finanzielle Unterstützung, vorübergehende Unterkünfte, Grundversorgungsgüter und Hilfe zum Lebensunterhalt zu bieten. Po Leung Kuk erhält 3.500.000 HKD (ca. 450.000 USD) für die Bereitstellung psychologischer Beratung, gemeinnütziger Arbeit und langfristiger Fallbetreuung für Überlebende, Hinterbliebene und schutzbedürftige Bewohner in der Umgebung.

Der Hilfsfonds ist so strukturiert, dass jeder Dollar transparent, zeitnah und zielgerichtet eingesetzt wird und die Notfallmassnahmen der Regierung von Hongkong, die Bereitstellung von Notunterkünften und die laufenden Inspektionen von Wohngebäuden, die derzeit repariert werden, ergänzt. Durch medizinische Hilfe, finanzielle Unterstützung, psychologische Betreuung und gemeinnützige Arbeit vor Ort helfen die Partnerorganisationen den Familien, die unmittelbaren Folgen der Katastrophe zu bewältigen und den langen Weg zum Wiederaufbau zu gehen.

Bitget steht Hongkong in dieser schwierigen Zeit zur Seite und spricht allen, die bei dem Brand im Wang Fuk Court Angehörige verloren haben, sein Beileid aus. Wir hoffen, dass die betroffenen Bewohner ihre Häuser und Gemeinden so schnell und sicher wie möglich wieder aufbauen können. (Bitget/mc/ps)