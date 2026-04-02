Covalo sichert sich 3,5 Mio. Euro für die nächste Wachstumsphase

Zürich – Covalo, die Plattform für die Suche nach Inhaltsstoffen und Daten in der Körperpflegeindustrie, gibt eine Seed-Erweiterungsrunde in Höhe von 3,5 Millionen Euro bekannt, angeführt von Hi inov und unter Beteiligung der bestehenden Investoren HTGF und seed+speed Ventures. Mit dem Kapital treibt Covalo seine Weiterentwicklung vom Marktplatz-Pionier zur vertrauenswürdigen Dateninfrastruktur der Branche voran.

Bereits heute verbindet die Plattform mehr als 1’500 Lieferanten mit über 6’000 Marken – darunter führende Unternehmen wie Givaudan, Symrise, PUIG und La Prairie – und arbeitet mit Organisationen wie Reed Exhibitions, TraceOne sowie der B Corp Beauty Coalition zusammen.

Eine Branche, die auf fragmentierten Daten basiert

Innovation im Bereich Körperpflege hängt maßgeblich von Inhaltsstoffdaten ab. Doch diese Daten sind nach wie vor über Unternehmen, Systeme und Formate hinweg fragmentiert. Ein einzelnes Produkt wie eine Gesichtscreme kann 35 bis 40 Rohstoffe enthalten, zu denen jeweils rund 20 Dokumente gehören, etwa zu Sicherheit, regulatorischer Konformität, Nachhaltigkeitsangaben und technischen Spezifikationen. Diese Dokumente liegen in unterschiedlichen Strukturen vor, stammen von verschiedenen Lieferanten und verwenden unterschiedliche Nomenklaturen – ohne standardisierte Möglichkeit, sie miteinander zu verknüpfen.

Die Folge ist, dass F&E-, Regulierungs- und Einkaufsteams einen erheblichen Teil ihrer Zeit für Compliance sowie für die kontinuierliche Erfassung, Aktualisierung und Verarbeitung technischer Daten aufwenden, die entlang des gesamten Produktentwicklungs- und regulatorischen Prozesses benötigt werden. Gleichzeitig nehmen regulatorische Anforderungen weiter zu, etwa durch den EU Green Deal, das Mikroplastikverbot oder Reformen im Verpackungsbereich. Bis 2030 werden voraussichtlich rund 80 % aller Produkte reformuliert werden müssen, was Umfang und Komplexität der zu verwaltenden Inhaltsstoffdaten weiter erhöht.

Diese Fragmentierung schränkt die Fähigkeit der Branche ein, KI und moderne digitale Workflows effektiv einzusetzen, da eine gemeinsame, strukturierte Datengrundlage fehlt.

Von der Suchplattform zur Dateninfrastruktur

Covalo begegnet dieser Herausforderung mit dem Aufbau einer sicheren, neutralen Plattform, die direkt in die Product-Information-Management-Systeme (PIM) der Lieferanten sowie in die F&E- und PLM-Prozesse der Marken integriert ist – und damit E-Mails, PDFs und Tabellen ersetzt, die bislang den Datenaustausch dominieren. Aktualisiert ein Lieferant beispielsweise ein Compliance-Zertifikat auf Covalo, sehen alle Marken, die diesen Rohstoff nutzen, die Änderung sofort. Wird ein neuer Rohstoff qualifiziert, fließen die strukturierten Daten direkt in Formulierungs- und Beschaffungsprozesse ein.

Yann Chilvers, Mitbegründer und Co-CEO: „Im Durchschnitt dauert es 3–5 Jahre, ein Produkt auf den Markt zu bringen. Am Ende dieses Prozesses scheitern 50 % der Produkteinführungen – was die Branche jährlich Hunderte Milliarden kostet. Ein grosser Teil dieser Ineffizienz entsteht durch die Art und Weise, wie Informationen entlang des gesamten Produktlebenszyklus verwaltet und geteilt werden; Produktdaten sind die einzige Datenart, die den gesamten Prozess durchläuft. Das Problem ist, dass dieser Prozess auf Branchenebene stark fragmentiert und ineffizient ist. Angesichts neuer regulatorischer Anforderungen, anhaltender Störungen in den Lieferketten, steigender Nachhaltigkeitsanforderungen und sich schnell verändernder Konsumentenbedürfnisse war das Tempo des Wandels noch nie so hoch – und viele Unternehmen kommen kaum hinterher. Viele versuchen, diese Herausforderungen intern zu lösen, doch was sie wirklich brauchen, ist eine gemeinsame Dateninfrastruktur, die Lieferanten und Marken verbindet und nahtlose Datenflüsse ermöglicht. Genau diese Infrastruktur bietet Covalo.“

Timo von Bargen, Mitbegründer und CEO, ergänzt: „Vor fünf Jahren haben wir die weltweit grösste Plattform für die Erforschung von Inhaltsstoffen aufgebaut. Wir haben gelernt, dass die Erforschung nur der Anfang ist. Was die Branche braucht, ist ein gemeinsames Referenzsystem, in dem Inhaltsstoffdaten einmal strukturiert, einmal verwaltet und überall wiederverwendet werden. Unsere grössten Kunden erweitern ihre Nutzung der Plattform Jahr für Jahr um das Zwei- bis Dreifache, nicht, weil wir aggressiver verkaufen, sondern weil strukturierte Daten auf Covalo automatisch Mehrwert für Teams in F&E, Regulatorik und Einkauf schaffen. Dieser Multiplikatoreffekt lässt sich mit isolierten Tools nicht erreichen.“

Skalierung, Nutzung und wachsendes Engagement

Die Position von Covalo wird durch seine Skalierung, die Tiefe der Kundenbeziehungen und die steigende Plattformnutzung bestätigt. Im Jahr 2025 stieg das Engagement auf der Plattform um 84 %, mit 1,3 Millionen monatlichen Interaktionen und einer Net Revenue Retention von über

145 % – ein klares Zeichen für die zunehmende Nutzung über Abteilungen, Module und Anwendungsfälle hinweg.

Covalo arbeitet mit zentralen Branchenorganisationen zusammen, darunter TraceOne für regulatorische Datenintegration, Reed Exhibitions zur Vernetzung bei Branchenevents sowie die B Corp Beauty Coalition für Nachhaltigkeitsinitiativen, neben weiteren führenden Branchenverbänden. Diese Partnerschaften stärken Covalos Rolle als neutrale, vertrauenswürdige Plattform im Zentrum des Personal-Care-Ökosystems.

Wolfgang Krause, Managing Partner bei Hi inov: „Yann, Timo und ihr Team stehen an der Spitze beim Aufbau einer neuen Dateninfrastruktur für Ingredient-Daten in der Personal-Care-Industrie. Wir bei Hi inov sind beeindruckt von den bisherigen Erfolgen von Covalo bei der Definition dieses entstehenden Marktes und freuen uns, sie in unserer Hi inov-Familie willkommen zu heissen.“

Alexander Kölpin, Managing Partner bei seed + speed Ventures: „Covalo hat früh erkannt, dass die grösste Hürde in der Personal-Care-Industrie nicht der Zugang zu einzelnen Inhaltsstoffen ist, sondern der fehlende verlässliche Datenfluss zwischen Lieferanten, Marken und internen Systemen. Statt bei Suche und Sichtbarkeit stehenzubleiben, baut Covalo eine neutrale und strukturierte Datengrundlage für die Branche. So werden Entwicklungen schneller, Zusammenarbeiten effizienter und neue KI-Anwendungen überhaupt erst möglich.“

Ausblick

Mit der neuen Finanzierung wird Covalo sein Enterprise-Angebot in wichtigen Märkten weiter skalieren, neue branchenspezifische KI-Agenten einführen – darunter Conversational Analytics, RFI-/RFP-Workflow-Automatisierung, Datenextraktion und -anreicherung sowie Compliance-Prüfungen – und seine Datenplattform um umfassende PIM- und MDM-Funktionalitäten erweitern. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, seine führende Position im Bereich Personal Care weiter auszubauen, bevor es perspektivisch in angrenzende Segmente expandiert. Die Mission ist klar: Die Daten der Personal-Care-Industrie sollen vernetzt, zugänglich und zukunftssicher werden. (Covalo/mc/hfu)