Dank erfolgreichem Fundraising bringt Lighthouse seine Navigationshilfe für blinde Menschen auf den Markt

Morbio – TAMI, die intelligente Brille von Lighthouse Tech, hilft blinden und sehbehinderten Menschen, sich sicher fortzubewegen. Das Startup hat das Produkt in der Schweiz und in Deutschland auf den Markt gebracht, nachdem es eine dritte Förderung von der Toyota Mobility Foundation und erste Zusagen für seine laufende Startkapitalrunde erhalten hatte.

TAMI verbindet elegantes Brillendesign mit modernster Hinderniserkennungstechnologie. Das Gerät warnt den Nutzer diskret vor Hindernissen über dem Boden – ausserhalb der Reichweite herkömmlicher Blindenstöcke – durch sanfte haptische Rückmeldungen. TAMI wird wie eine normale Brille getragen und verbessert die räumliche Wahrnehmung und Mobilität des Nutzers erheblich, ohne dabei Abstriche beim Stil zu machen.

Neue Förderung und Investorenverpflichtung

Lighthouse Tech hat zum dritten Mal in Folge eine Förderung von der Toyota Mobility Foundation erhalten hat – eine aussergewöhnlich seltene Leistung. Diese anhaltende Anerkennung unterstreicht die konsequente Innovationskraft und die missionsorientierte Wirkung des Unternehmens.

Das in Tessin ansässige Unternehmen sammelt derzeit in einer Startkapitalrunde Mittel in Höhe von 1,5 Millionen Schweizer Franken, von denen bereits 600’000 Schweizer Franken zugesagt sind. Die Runde soll im dritten Quartal 2025 abgeschlossen werden und wird die Marktexpansion, die Produktionssteigerung und weitere Forschung und Entwicklung unterstützen.

„Wir verändern die Art und Weise, wie assistive Technologie wahrgenommen und genutzt wird“, sagte Franco Burlando, CEO von Lighthouse Tech. “TAMI bietet nicht nur Schutz und Mobilität, sondern auch Unabhängigkeit, Design und Selbstvertrauen. Diese Finanzierungsrunde und die Unterstützung von Toyota ermöglichen es uns, diese Vision zu verwirklichen.“

Stephan Moerker, Direktor für Produkte und Dienstleistungen beim Schweizerischen Blindenverband (SZBlind), kommentierte: „Die Einführung von TAMI in der Schweiz ist ein spannender Schritt vorwärts für inklusive Innovation. Die Partnerschaft mit Lighthouse Tech passt perfekt zu unserer Mission, und wir sind zuversichtlich, dass dieses elegante, funktionale Gerät das tägliche Leben unserer Community positiv beeinflussen wird.“

„Mit der Einführung von TAMI auf dem deutschen Markt wird eine einzigartige Lösung für einen langjährigen Bedarf geschaffen“, fügte Thomas Wahr, Vertriebsleiter bei Reinecker Vision GmbH, hinzu. “Es besteht eine starke Nachfrage nach assistiven Technologien, die sowohl effektiv als auch elegant sind, und TAMI füllt diese Lücke auf wunderbare Weise. Wir sind stolz darauf, die Einführung in ganz Deutschland zu unterstützen.“ (startupticker/mc/hfu)

Lighthouse Tech