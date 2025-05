Die entscheidende Rolle von Stablecoins als Rückgrat der Kryptowährung

Die Marktkapitalisierung von Stablecoins erreichte im April ein neues Allzeithoch von 238 Mrd. US-Dollar, was den neunzehnten Monat in Folge mit einem Wachstum der Marktkapitalisierung von Stablecoins darstellt. Das spiegelt die steigende Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten mit Preisstabilität wider, die durch den zunehmenden Kryptohandel, die Einführung von RWAs und weltweite Geldtransfers angetrieben wird.

von Vugar Usi Zade, COO bei Bitget

Mehrere Schlüsselelemente haben zu diesem Wachstum beigetragen. Erstens sorgte die zunehmende regulatorische Klarheit, insbesondere in der Europäischen Union, für ein stabileres und berechenbareres Umfeld für digitale Vermögenswerte, was eine breitere Akzeptanz und Investitionen begünstigte. Zweitens brachte der Eintritt institutioneller Anleger erhebliches Kapital auf den Markt. Drittens gewann die praktische Anwendung digitaler Vermögenswerte im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr an Bedeutung, speziell in Schwellenländern, in denen Fiat-Währungen grösseren Schwankungen ausgesetzt sein können. Darüber hinaus haben der Optimismus nach den Wahlen in den USA und die reduzierten Transaktionsgebühren in Netzwerken wie Ethereum dieses Wachstum weiter angeheizt.

Bedeutung und Schlüsselrolle von Stablecoins im Kryptomarkt

Stablecoins sind Krypto-Vermögenswerte, die darauf ausgelegt sind, einen stabilen Wert zu erhalten. Sie bilden das Rückgrat des Krypto-Ökosystems, indem sie Liquidität für den Handel und DeFi bereitstellen und gleichzeitig als stabiles Wertaufbewahrungsmittel dienen. Sie sind an Fiat oder andere Vermögenswerte gekoppelt und bilden eine Brücke zwischen dem traditionellen Finanzwesen und Kryptowährungen, indem sie nahtlose On-Chain-Transaktionen ohne Volatilitätsrisiken ermöglichen.

Stablecoins bieten eine wertvolle Absicherung gegen die berüchtigte Volatilität von Kryptowährungen, ermöglichen aber auch kostengünstigere globale Zahlungen über die Blockchain und bieten in einigen Fällen attraktive Renditen für Anleger. Die bekanntesten Stablecoins sind USDT (Tether) und USDC (USD Coin), die beide an den US-Dollar gekoppelt sind. USDT ist der grösste Stablecoin mit einer Marktkapitalisierung von 149 Milliarden US-Dollar.

Zukunftserwartungen für Stablecoins

Angetrieben durch die zu erwartende US-Gesetzgebung, die zunehmende Integration von Fintechs und ihre wachsende Nützlichkeit im globalen Zahlungsverkehr stehen Stablecoins vor einem bedeutenden Wachstum, das sich bis 2025 auf 400 Milliarden US-Dollar verdoppeln könnte.

Die Einführung von Stablecoin-verknüpften Karten durch große Zahlungsnetzwerke wie Visa und Mastercard birgt das Potenzial, die Akzeptanz im Mainstream erheblich zu beschleunigen. Indem sie nahtlose Kryptowährungsausgaben bei Millionen von Händlern auf der ganzen Welt ermöglichen, reduzieren diese Karten die Reibung, die mit der Konvertierung von Stablecoins in Fiat-Währung verbunden ist, was wahrscheinlich das Transaktionsvolumen erhöht und eine breitere Benutzerbasis anzieht. Dieser Schritt bedeutet auch eine wachsende Akzeptanz von Stablecoins durch traditionelle Finanzinstitute, was dem Markt weitere Glaubwürdigkeit verleiht.

Mit Blick auf die Zukunft wird der zunehmende Wettbewerb unter den Stablecoin-Emittenten, einschliesslich großer Akteure wie USDT und USDC, in Verbindung mit dem Aufkommen von renditetragenden Stablecoins wahrscheinlich zu einer größeren Marktdiversifizierung führen. Darüber hinaus könnten sich entwickelnde regulatorische Rahmenbedingungen und strategische Partnerschaften mit Banken Stablecoins als grundlegenden Bestandteil der digitalen Finanzlandschaft festigen. (Bitget/mc)