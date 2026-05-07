DSM-Firmenich kommt an Schweizer Börse

Kaiseraugst / Maastricht – Prominenter Neuzugang an der Schweizer Börse: Der schweizerisch-niederländische Aromen- und Duftstoffhersteller DSM-Firmenich kommt an die Schweizer Börse SIX. Die Zweitkotierung soll am 21. Mai 2026 wirksam werden, vorbehaltlich der üblichen regulatorischen Genehmigungen, wie das Unternehmen anlässlich der Quartalszahlen mitteilte. Die Titel bleiben gleichzeitig weiterhin an Euronext Amsterdam kotiert.

Mit dem Schritt soll die Schweizer Verankerung stärker hervorgehoben und der Zugang für Schweizer und internationale Investoren erleichtert werden, heisst es. Die Titel dürften bereits nach dem ersten Handelstag in die Schweizer Aktienindizes SPI und SPI Extra aufgenommen werden. Neue Aktien werden im Rahmen der Zweitkotierung nicht ausgegeben, die Kapitalstruktur bleibt unverändert.

Die Aktien bleiben den Angaben zufolge vollständig fungibel und Anleger können ihre Titel zwischen der niederländischen und der Schweizer Marktinfrastruktur übertragen. Technisch basiert die Struktur auf zwei Zentralverwahrern: Ein Teil der Aktien wird über Euroclear Nederland gehalten, ein anderer Teil über SIX SIS AG.

Fusion im Jahr 2023

Die heutige DSM-Firmenich entstand 2023 aus der Fusion des niederländischen Spezialchemiekonzerns DSM mit dem traditionsreichen Genfer Duft- und Aromenhersteller Firmenich. Die Transaktion wurde damals als «Merger of Equals» bezeichnet und schuf einen der weltweit grössten Anbieter in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Beauty, Duftstoffe und Aromen. Der neue Konzern erhielt einen Doppelsitz in Kaiseraugst und Maastricht.

Die Fusion wurde im Mai 2023 abgeschlossen. Ehemalige DSM-Aktionäre erhielten rund 65,5 Prozent am neuen Konzern, die früheren Firmenich-Eigentümer rund 34,5 Prozent sowie eine Barzahlung von 3,5 Milliarden Euro.

Beim Zusammenschluss kombinierte der neue Konzern das klassische Duft- und Aromageschäft der im Jahr 1895 gegründeten Firmenich mit den Ernährungs- und Gesundheitsaktivitäten von DSM. Strategisch setzt DSM-Firmenich damit auf globale Wachstumstrends wie funktionelle Ernährung, Gesundheitsvorsorge, Nahrungsergänzung sowie Beauty- und Wellness-Produkte.

Einer der grössten Anbieter weltweit

Im globalen Duft- und Aromamarkt zählt DSM-Firmenich nach der Fusion zu den dominierenden Anbietern. Die Branche gilt als stark konzentriert: So kontrollieren DSM-Firmenich zusammen mit Givaudan, IFF und Symrise Schätzungen zufolge mehr als die Hälfte des Weltmarktes.

Givaudan gilt als besonders profitabler Premiumanbieter im klassischen Duft- und Aromageschäft, während sich DSM-Firmenich breiter als Plattform für Ernährung, Gesundheit und Beauty positioniert. Gemessen am Umsatz ist DSM-Firmenich grösser als Givaudan: So erzielte das Unternehmen 2025 einen Umsatz von rund 12,5 Milliarden Euro, während der Schweizer Mitbewerber auf rund 7,5 Milliarden Franken kam. Mit Blick auf die Börsenkapitalisierung hat aber Givaudan mit einer 25,7 Milliarden Franken gegenüber den 17,3 Milliarden Euro von DSM-Firmenich die Nase vorn. (awp/mc/ps)

DSM-Firmenich