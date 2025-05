Ex-Bundesfinanzminister Christian Lindner am Finance Forum Zürich 2025

Freuen Sie sich auf einen internationalen Stargast am diesjährigen Finance Forum Zürich. Christian Lindner, ehemaliger deutscher Bundesfinanzminister und langjähriger Parteichef der Freien Demokratischen Partei (FDP), wird am Treffpunkt der Schweizer Finanzbranche am 23. September über aktuelle geopolitische Themen und wirtschaftspolitische Fragestellungen sprechen. Christian Lindner war von Dezember 2021 bis zum Bruch der Ampelkoalition im November 2024 Finanzminister im Kabinett Scholz. Nach dem Ausscheiden der FDP aus dem Parlament kündigte Lindner seinen Rücktritt aus der aktiven Politik an.

Hochkarätige Branchenvertreter ergänzen das Programm am Finance Forum Zürich. Wir freuen uns unter anderem auf Giorgio Pradelli, CEO EFG Bank, Dirk Klee, Länderchef Schweiz BlackRock, Roman Studer, CEO Schweizerische Bankiervereinigung, Iwan Deplazes, Präsident Swiss Asset Management Association, und Thomas Wüst, CEO ti&m. Die Tagung wird von der Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh eröffnet. Das finale Programm folgt in Kürze. Durch die Veranstaltung führt SRF-Wirtschaftsredaktor Andi Lüscher.

Das Finance Forum Zürich ist der jährliche Treffpunkt für die Finanzbranche. Die Tagung wird von zahlreichen Partnern und Verbänden unterstützt. Das Patronat hat die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich. Presenting Partner ist ti&m. Hauptpartner sind EFG Bank und Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein. Wissenspartner sind die Universität Zürich und die Universität Liechtenstein. Weitere Partner sind ASC Technologies, ERI, SIX und ZEB. Umrahmt wird die Veranstaltung durch informative Workshops und attraktive Networking-Möglichkeiten.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme am Finance Forum Zürich 2025!

