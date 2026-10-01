EY: Weniger IPOs, mehr Kapital – Globaler Markt bleibt robust, Schweiz zeigt erste Belebung

Zürich – Weltweit wurden im dritten Quartal 2026 insgesamt 367 Börsengänge registriert. Gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht dies einem leichten Rückgang von rund 2 Prozent (374 IPOs). Das Emissionsvolumen stieg hingegen um 79 Prozent auf 93,3 Mrd. US-Dollar (Q3 2025: 52,0 Mrd.). In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 summierten sich die Börsengänge auf 888 (Vorjahreszeitraum: 922). Das weltweite Emissionsvolumen erreichte mit 287,5 Mrd. US-Dollar einen Rekordwert und lag damit rund 151 Prozent über dem Vorjahreswert von 114,4 Mrd. US-Dollar. Die Zahlen zeigen einen Markt, der zwar seit Jahresanfang weltweit weniger IPOs, aber dafür deutlich grössere Volumen verzeichnet hat. Im dritten Quartal war das Listing von SK Hynix an der NASDAQ mit 26,5 Mrd. US-Dollar die mit Abstand grösste Transaktion, gefolgt von CXMT Corp in Shanghai (9,8 Mrd. US-Dollar) und Zhongji Innolight in Hongkong (7,8 Mrd. US-Dollar). Das sind zentrale Ergebnisse des aktuellen IPO-Barometers des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY.

«Die aktuellen Zahlen zeigen, dass Investoren weiterhin bereit sind, erhebliche Mittel für attraktive Börsenkandidaten bereitzustellen. Obwohl die Zahl der Börsengänge weltweit unter dem Vorjahresniveau liegt, hat sich das Emissionsvolumen auf ein Rekordniveau erhöht. Dies deutet auf ein Marktumfeld hin, in dem insbesondere grössere und gut positionierte Unternehmen erfolgreich Kapital aufnehmen können», sagt Tobias Meyer, Leiter Transaction Accounting und IPO Services bei EY Schweiz.

USA mit Rekordvolumen, Europa und China legen zu

In den USA gingen im dritten Quartal zwar nur 24 Unternehmen an die Börse (Vj. 65), das Emissionsvolumen hat sich jedoch mit einem Anstieg um 121,9 Prozent auf 35,0 Mrd. US-Dollar mehr als verdoppelt (Vj. 15,8 Mrd. US-Dollar). Im Jahresverlauf kamen die US-Börsen auf 96 Börsengänge mit einem Emissionsvolumen von 163 Mrd. US-Dollar. In China legte der Markt in beiden Werten zu: 79 Börsengänge im dritten Quartal (58) und 43,1 Mrd. US-Dollar Emissionsvolumen (18,4 Mrd. US-Dollar); im Jahresverlauf stehen 242 IPOs mit 85,7 Mrd. US-Dollar zu Buche. An europäischen Börsen wurden im dritten Quartal 45 Neuemissionen gezählt (24) mit einem Volumen von 2,9 Mrd. US-Dollar (3,7 Mrd. US-Dollar); seit Jahresbeginn sind es 99 Börsengänge mit 12,3 Mrd. US-Dollar.

Technologieunternehmen dominieren, regulatorisches Umfeld sorgt für Rückenwind

Im dritten Quartal 2026 dominierte die Technologiebranche mit 67,4 Prozent des weltweiten Platzierungsvolumens. Auf Sicht der ersten neun Monate 2026 zeigte sich hingegen ein breiter diversifiziertes Bild: Auf Advanced Manufacturing entfielen 41,4 Prozent des weltweiten Platzierungsvolumens, auf Technologie rund 32 Prozent. Getragen wurde der Markt insbesondere von Unternehmen aus den Bereichen kritische Infrastruktur und Energie, Künstliche Intelligenz, Robotik und Verteidigung. Diese Sektoren profitieren aktuell von umfangreichen staatlichen Aufträgen und Konjunkturprogrammen.

In der EU haben sich zudem die regulatorischen Rahmenbedingungen zuletzt deutlich verbessert: Der EU Listing Act reduziert die Prospektanforderungen auf zwei Jahresabschlüsse, während die CSRD-Berichterstattung für viele Unternehmen aufgrund angehobener Schwellenwerte nicht mehr verpflichtend ist.

Schweizer IPO-Markt bleibt im dritten Quartal selektiv

Nach drei Neukotierungen im zweiten Quartal blieb die Aktivität am Schweizer IPO-Markt im dritten Quartal 2026 überschaubar. Mit Infracore vollzog am 9. Juli eine auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierte Schweizer Immobiliengesellschaft ihren Börsengang an der SIX Swiss Exchange. Das IPO umfasste neu ausgegebene sowie bestehende Aktien; das gesamte Platzierungsvolumen belief sich auf rund 238 Millionen Schweizer Franken. Bei einem Angebotspreis von 54 Schweizer Franken je Aktie erreichte Infracore zum Börsenstart eine Marktkapitalisierung von rund 826 Millionen Schweizer Franken. Die SIX hat zudem die geplante Kotierung der Infomaniak SA an der SIX Swiss Exchange angekündigt, vorbehaltlich der Erfüllung der noch ausstehenden Bedingungen und technischen Schritte. Insgesamt setzte sich die im zweiten Quartal beobachtete selektive Marktbelebung fort, ohne sich bislang zu einer breiteren Erholung auszuweiten.

Tobias Meyer, Leiter Transaction Accounting und IPO Services EY Schweiz, ordnet die Entwicklung ein: «Der Schweizer IPO-Markt bleibt auch im dritten Quartal von einer selektiven Aktivität geprägt. Die jüngste Entwicklung zeigt, dass gut positionierte und entsprechend vorbereitete Unternehmen auch im aktuellen Umfeld Zugang zum Kapitalmarkt finden können. Von einer breiteren Belebung kann jedoch noch nicht gesprochen werden. Viele potenzielle Emittenten warten weiterhin auf ein attraktives Marktfenster und nutzen die Zeit, um ihre IPO-Readiness weiter voranzutreiben.» (EY/mc/ps)