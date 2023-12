EYL Market Insight: Die Zukunft der Verbriefung und tokenisierter Vermögenswerte

Von Felice Guggioli, Senior Advisor, Solution Center, REYL Lugano

Genf / Zürich – Bei der Verbriefung durch Token handelt es sich um ein Verfahren zur Schaffung digitaler, auf der Blockchain handelbarer Finanztitel, das sich seit einigen Jahren im Bankensektor durchsetzt.

Verbriefung ist der Prozess der Umwandlung von vertraglichen Rechten in handelbare Wertpapiere, durch den die rechtlichen Wirkungen einer definierten vertraglichen Regelung an Dritte verpackt werden können, die ursprünglich nicht in das zugrunde liegende rechtliche Konstrukt involviert waren.

Die Verbriefungstechnik, die in der Regel mit prominenten Beispielen wie forderungsbesicherten oder hypothekenbesicherten Wertpapieren in Verbindung gebracht wird, spielt auf den Finanzmärkten eine viel grössere und grundlegendere Rolle. Da es sich um eine einfache Umverpackung von Forderungen in handelbare Wertpapiere handelt, kann sie auf jede zugrunde liegende gültige und durchsetzbare rechtliche Vereinbarung angewendet werden. Eine Standardanleihe ist ein Beispiel für eine Verbriefung, bei der die zugrunde liegende Schuldner-Gläubiger-Beziehung in einer Schuldverschreibung verbrieft wird.

Kontenplan-basierte Sicherheiten & Token

Bis zur Einführung digitaler Technologien wie Blockchain wurde die Verbriefung hauptsächlich durch dematerialisierte Wertpapierzertifikate umgesetzt, die mit einem ISIN-Code versehen sind und in der Regel bei gemeinsamen Verwahrstellen (EUROCLEAR usw.) verwahrt werden.

Heute gibt es ein neues Verbriefungsgefäss, den Token, und es wurde eine neue Art von Wertpapier geschaffen, das «ledgerbasierte Wertpapier».

Wie das? Die Vertragsbedingungen, die sich auf den jeweiligen Vertragsgegenstand der Verbriefung beziehen, werden in Programmiercodes «übersetzt», die in digitalen Verträgen (den sogenannten Smart Contracts) enthalten sind, die in einer Blockchain registriert und unter einer bestimmten Adresse zugänglich sind.

Was ist Blockchain und ein intelligenter Vertrag?

Blockchain ist im Wesentlichen eine neue Art von Kontenplan, ein digital verteilter, dezentraler Kontenplan, der in einem Computernetzwerk existiert und die Aufzeichnung von Transaktionen erleichtert. Wenn neue Daten zu einem Netzwerk hinzugefügt werden, wird ein neuer Block erstellt und dauerhaft an die Kette angehängt. Alle Knoten in der Blockchain werden dann aktualisiert, um die Änderung widerzuspiegeln. Das bedeutet, dass das System nicht von einer einzigen Stelle kontrolliert werden oder ausfallen kann.

Intelligente Verträge können als Softwareprogramme definiert werden, die automatisch ausgeführt werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, z. B. die von einem Käufer und Verkäufer vereinbarten Bedingungen. Intelligente Verträge werden in einem Code auf einer Blockchain erstellt. Die in den Smart Contracts enthaltenen und auf der (Ethereum-)Blockchain registrierten Informationen stellen den Ledger dar, der dem neuen tokenisierten Wertpapier zugrunde liegt.

Die Schweiz hat die ledgerbasierten Wertpapiere als neue Wertpapierkategorie gemäss dem Schweizerischen Obligationenrecht (Art. 973) eingeführt und 2021 das Bundesgesetz über die Anpassung des Bundesrechts an die Entwicklungen der Distributed Ledger Technology (DLT-Gesetz) erlassen. Token unterscheiden sich von Kryptowährungen, da erstere eine Forderung gegenüber dem Emittenten darstellen, letztere hingegen nicht.

Vorteile der Verbriefung durch Token

Einsparungen bei den Betriebskosten : besonders nützlich für Anlageklassen, bei denen die Bedienung oder Ausgabe in der Regel sehr manuell und daher fehleranfällig ist, wie z. B. bei Anleihen, forderungsbesicherten Wertpapieren und Sukuk (die islamische Alternative zu festverzinslichen Wertpapieren, genauer gesagt zu anlagenbasierten Scharia-konformen Wertpapieren) usw.

: besonders nützlich für Anlageklassen, bei denen die Bedienung oder Ausgabe in der Regel sehr manuell und daher fehleranfällig ist, wie z. B. bei Anleihen, forderungsbesicherten Wertpapieren und Sukuk (die islamische Alternative zu festverzinslichen Wertpapieren, genauer gesagt zu anlagenbasierten Scharia-konformen Wertpapieren) usw. Liquidität : leichte Handelbarkeit, die zu einer effizienteren Preisbildung führt.

: leichte Handelbarkeit, die zu einer effizienteren Preisbildung führt. Transparenz : Alle Transaktionen werden in der Blockchain aufgezeichnet.

: Alle Transaktionen werden in der Blockchain aufgezeichnet. Demokratisierung des Zugangs : Dienstleistungsanbieter können einem breiteren Anlegerkreis Zugang gewähren, indem sie die Mindestanlagesumme senken und die Transaktionskosten reduzieren. Durch die Rationalisierung betriebsintensiver manueller Prozesse kann die Betreuung von Kleinanlegern wirtschaftlich attraktiv werden.

: Dienstleistungsanbieter können einem breiteren Anlegerkreis Zugang gewähren, indem sie die Mindestanlagesumme senken und die Transaktionskosten reduzieren. Durch die Rationalisierung betriebsintensiver manueller Prozesse kann die Betreuung von Kleinanlegern wirtschaftlich attraktiv werden. Sicherheit: Der fälschungssichere Charakter des Blockchain-Ledgers kann das Betrugsrisiko verringern und die Anwendung von Massnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche erleichtern.

Tokenisierte Vermögenswerte

Die Tokenisierung ermöglicht es, nahezu jeden realen Vermögenswert und jede rechtliche Wirkung, die sich aus Geschäftsbeziehungen ergibt, digital auf einer Blockchain abzubilden. Es wird erwartet, dass dieses enorme Transformationspotenzial einen grossen Einfluss auf die Wirtschaft, die Innovation und das soziale Umfeld haben wird. Es kommt eine neue Terminologie ins Spiel, der «tokenisierte Markt», der in einer «tokenisierten Wirtschaft» operiert.

Nach Angaben des Weltwirtschaftsforums wird der Token-Markt voraussichtlich um zehn Prozent wachsen und im Jahr 2027 ein Finanzvermögen von rund 24 Milliarden US-Dollar erreichen. Der Banken- und Finanzsektor ist einer der vielen Wirtschaftsbereiche, die von der Tokenisierung betroffen sind. Auch das Gesundheitswesen, der Detailhandel/E-Commerce sowie Behörden, Energie und Versorgungsunternehmen gehören zu den Sektoren, die am stärksten betroffen sind.

Angesichts des von den Schweizer Behörden skizzierten Weges ist damit zu rechnen, dass mehr Vermögenswerte in Token umgewandelt und auf Blockchain-basierten Märkten gehandelt werden. REYL Intesa Sanpaolo wurde kürzlich zum Strukturierer und Arrangeur eines Scharia-konformen, ledgerbasierten Zertifikats ernannt. (REYL/mc/ps)