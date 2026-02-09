FIBE Berlin: Wo Europas Finanz- und Tech-Community zusammenkommt 

Berlin – Berlin ist Deutschlands führender FinTech-Standort und damit der ideale Ort für ein Festival, das die europäische Finanz- und Tech-Szene zusammenbringt. Mit rund 189 aktiven FinTech-Startups, mehr als 460 Millionen Euro Venture Capital in 2024 und einem internationalen Talentpoool bietet die Hauptstadt perfekte Rahmenbedingungen für Austausch, Innovation und Wachstum.

Bei dem Finanz- und Tech-Festival FIBE, das genau diese Community auf einer europäischen Bühne vereint, stehen bei der kommenden Ausgabe am 15. und 16. April im CityCube in Berlin über 200 Vordenkerinnen und Vordenker, u.a. Steffen Jentsch (neu ernannter CEO von Solaris), Tamas Giorgadse (CEO von Raisin), Murat Kalkan (Global Head of Digital Banks bei BBVA), Yoni Assia (CEO von eToro) und Meagan Loyst (Gründerin von Gen Z VCs) als Speaker auf der Bühne – Stimmen, die die Branche prägen und Einblicke auf höchstem Niveau liefern.

v.l.n.r.: Steffen Jentsch, Tamas Giorgadse, Yoni Assia, Meagan Loyst

FIBE verbindet Inhalte, Innovation und Networking auf einzigartige Weise. Anders als klassische Konferenzen ist das Festival eine Arbeitsplattform: Panels, Hub Talks, Deep Dives und praxisnahe Workshops liefern handfeste Impulse, während für spontane Gespräche zwischen Start-ups, Banken, Investoren und Regulatoren offener Raum geschaffen wird. Hier geht es nicht nur ums Zuhören, sondern um echte, sektorübergreifende Vernetzung.

FIBE Späti: Wo Impulsvorträge gehalten werden und Meet-and-Greets stattfinden. 2025 u.a. mit ehemaligem Paypal CEO, Dan Schulman

Eine Arbeitsplattform für Europas Finanzzukunft

FIBE wurde ins Leben gerufen, um Europas Finanz- und Tech-Ökosystem enger zusammenzubringen – über Sektor- und Ländergrenzen hinweg. Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem Banken, FinTechs, Investor:innen, Regulator:innen und Technologieanbieter nicht nur Trends diskutieren, sondern gemeinsam an Lösungen arbeiten. Kooperation statt Silos, Umsetzung statt reiner Vision – dieser Anspruch prägt Programm, Formate und Community gleichermaßen.

Masterclasses

Vorträge im FIBE Tiergarten, inspiriert vom Berliner Tiergarten

Übergeordnete Themen – aktuell und relevant

Damit die Vielfalt der Finanz- und Tech-Welt nicht nebeneinandersteht, sondern miteinander ins Gespräch kommt, ist das FIBE-Programm in sieben übergeordnete Themenfelder gegliedert. Diese Formate strukturieren die inhaltliche Reise durch das Festival – von strategischen Branchenfragen über Investorenperspektiven bis hin zu regulatorischen Entwicklungen und technologischen Zukunftstrends. Sie schaffen Orientierung für die Teilnehmenden und sorgen zugleich dafür, dass unterschiedliche Blickwinkel bewusst aufeinandertreffen: etablierte Finanzhäuser und FinTech-Scale-ups, Investor:innen und Gründer:innen, Regulierungsbehörden und Innovationsführer.

In den Hub Talks diskutieren Führungspersönlichkeiten aus etablierten Unternehmen und Scale-ups die aktuellen Herausforderungen und Chancen des europäischen Finanzökosystems – etwa Dr. Malte Dous, Managing Director bei Qonto, und Anais Monlong, Venture Principal bei IRIS.

Der Investor’s View liefert Einblicke in Markttrends, Investmentstrategien und wirtschaftliche Prognosen. Mit dabei sind unter anderem Romain Grimal, Investment Director bei BlackFin Capital Partners, und Jessica Holzbach, Partner & CEO von 0TO9. Aktuelle strategische Entscheidungen erhalten in den Breaking-News-Format Raum – in exklusiven One-on-One-Interviews, unter anderem mit Murat Kalkan (Global Head of Digital Banks bei BBVA).

Technologische Zukunftsfragen stehen im Format Fintech Trends & Future Talk im Mittelpunkt. Diskutiert wird, wie Künstliche Intelligenz, agentenbasierte Systeme und Open Banking bestehende Geschäftsmodelle verändern – unter anderem mit Alexandra Beckstein (CEO & General Partner, QAI Ventures), Raffael Johnen (Co-Founder & CEO bei auxmoney) und Maik Taro Wehmeyer (Co-Founder & CEO, Taktile). Ihr Panel greift beispielsweise die Frage auf, ob agentenbasierte KI den nächsten Entwicklungsschritt im Finanzsektor markiert oder erst am Anfang ihres Potenzials steht – ein Thema, das derzeit die strategischen Prioritäten vieler Finanzinstitute bestimmt.

Partnership & Best Practices beleuchtet erfolgreiche Kooperationen und konkrete Wachstumsstrategien, etwa mit Oliver Bilal, Head of EMEA Distribution bei Invesco. Regulatorische Dynamiken bilden den Kern von Markets & Regulation. Hier diskutieren Rupert Schäfer (BaFin) und Maike Hornung (Visa), ob Stablecoins bereits 2026 zur neuen Backbone der Finanzindustrie werden – ein Panel, das kaum aktueller sein könnte.

Founder Stories schließlich geben Einblick in unternehmerische Wege, Herausforderungen und Learnings – mit Tamas Giorgadse (Raisin).

Weitere programmatische Höhepunkte greifen zentrale Branchendebatten auf: die Öffnung von Private Markets für neue Anlegergruppen, das Spannungsfeld zwischen ESG und Sicherheitsinvestitionen im Defence-Dilemma sowie der Blick nach Frankreich im Panel „Spotlight on Paris“, das Europas nächste FinTech-Wachstumsregion in den Fokus rückt. FIBE zeigt: Wer das Festival besucht, erhält aktuelle Einblicke in die Trends der europäischen Finanzlandschaft, diskutiert Strategien mit Expert:innen und sammelt konkrete Impulse für die eigene Arbeit. (FIBE/mc/hfu)

