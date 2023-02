FNZ unterzeichnet Kaufvertrag für ifsam

Luxemburg – Die globale Wealth Management Plattform FNZ hat einen Kaufvertrag zur Übernahme von International Fund Services & Asset Management SA (ifsam), einer in Luxembourg ansässigen B2B-Fondsplattform, unterzeichnet.

Die Übernahme wird das globale Kundenangebot von FNZ sowohl für Asset Manager als auch für Distributoren stärken, indem die bestehende End-to-End-Plattform für das Wealth Management um fortschrittliche Produkt-, Research-, Daten- und Servicelösungen erweitert wird. Kunden und Vertriebspartner werden von einem erweiterten Zugang und Know-how bei der Abwicklung alternativer Fondsprodukte sowie von Effizienzsteigerungen in der gesamten Wertschöpfungskette profitieren.

Mit der Übernahme von ifsam weitet FNZ ihre kontinentaleuropäischen Aktivitäten auf Luxemburg aus. Als Kompetenzzentrum der FNZ für den Fondsvertrieb und Verwahrdienstleistungen wird das Team der ifsam das Angebot an erstklassigen digitalen End-to-End Lösungen und Dienstleistungen für den Wealth-Management-Sektor weiter verbessern.

FNZ vereint Spitzentechnologie, Infrastruktur und Investment Operations in einer einzigen, hochmodernen Plattform, die es globalen Finanzinstituten ermöglicht, in kürzester Zeit personalisierte Dienstleistungen und innovative Vermögensprodukte anzubieten, die nahtlos auf die Bedürfnisse ihrer Kunden abgestimmt sind. FNZ hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in der Vermögensmanagementbranche mit maßgeschneiderten Anlagelösungen zu versorgen und so für jeden die Möglichkeit zu schaffen, Vermögen aufzubauen.

ifsam ist ein von der Commission de Serveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassenes luxemburgisches Finanzinstitut. Mit einem Team von erfahrenen und hoch spezialisierten Mitarbeitern bietet das Unternehmen die Übernahme des Zeichnungs- und Rücknahmeprozederes und die Verwahrung von Fondsanteilen für alle Arten von Investmentfonds an, darunter auch alternative Fondsprodukte wie Hedge-Fonds, Private Equity und Venture Capital Fonds.

Luc Duarte, geschäftsführender Gesellschafter von ifsam, wird seine Rolle weiterhin ausüben und die bestehenden direkten Beziehungen von ifsam zu über 30 Vertriebsstellen und 300 großen Asset Managern weltweit betreuen.

Din Mustaffa, Chief Strategy Officer der FNZ-Gruppe, sagte: «Wir freuen uns, eine weitere bedeutende Investition in Europa zu tätigen, die unsere Kompetenzen im Wealth-Management-Sektor stärkt. Die Akquisition erweitert unsere Kompetenzen und unsere Reichweite im Bereich Fondsservice, insbesondere durch den Ausbau unserer Präsenz am größten europäischen Fondsstandort und der damit verbundenen Abdeckung alternativer Anlageklassen, die eine immer wichtigere Komponente bei der Betreuung unserer Partner darstellen.»

«Diese Übernahme spiegelt unseren kontinuierlichen Fokus auf die Verbesserung des Leistungsangebots für unsere Kunden wider, während wir gleichzeitig unseren innovativen Ansatz und Technologien für den erstklassigen Kundenstamm von ifsam verfügbar machen. Die starken Beziehungen, die das Unternehmen zu seinen Partnern aufgebaut hat, sind beeindruckend. Wir freuen uns darauf, unsere neuen ifsam-Kollegen bei FNZ willkommen zu heißen.»

Luc Duarte, ifsam Managing Partner, sagte: «Wir freuen uns sehr, Teil von FNZ zu werden. Gemeinsam mit FNZ werden wir unseren eingeschlagenen Wachstumskurs beschleunigen und unser Leistungsspektrum erweitern, um unsere bestehenden und neuen Kunden mit zusätzlichen Technologie- und Servicelösungen unterstützen zu können.»

«Unsere Kollegen und Mitarbeiter bei ifsam freuen sich auf spannende langfristige Karrieremöglichkeiten und die Möglichkeit, unsere ehrgeizigen Ziele und Visionen zu verwirklichen und die globale Wealth Management Industrie nachhaltig zu prägen.

Diao & Co. LLC fungierte als exklusiver Finanzberater von FNZ bei dieser Transaktion. NovitasFTCL hat ifsam und ihre Aktionäre bei der Transaktion beraten. (FNZ/mc)

