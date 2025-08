Freename sichert sich 6,5 Millionen Dollar in der Serie A

Zürich – Freename, ein Domain-Registrar, der DNS- und Blockchain-Technologien miteinander verbindet, gab den Abschluss einer Serie-A-Finanzierungsrunde über 6,5 Millionen US-Dollar bekannt. Das neue Kapital wird die Produktinnovation vorantreiben, die globale Präsenz von Freename ausbauen, die Vereinheitlichung der digitalen Identitäts-Ökosysteme von Web2 und Web3 weiter vorantreiben und nicht nur traditionelle IP-Adressen, sondern auch Wallet-Adressen in einer regulierten Weise ermöglichen.

Die Runde wurde von Entrée Capital angeführt, mit Beteiligung von Polymorphic Capital, sowie fortgesetzter Unterstützung durch die Startkapitalgeber Sparkle Ventures, Blockchain Founders Fund und Golden Record Ventures. Namhafte neue Angel-Investoren schlossen sich der Runde an, darunter Mike Lobanov (Mitbegründer von Target Global), Rashwan Family Office und Aaron Schnarch (ehemaliger CEO von Coinbase Custody).

Mit fast sechs Milliarden Menschen im Internet und bis zu 30%, die es für Web3 oder dezentrale Zwecke nutzen, muss es eine Brücke zwischen der alten und der neuen Online-Welt geben. Die Zahl der Web3-Wallets hat bereits die Gesamtzahl der registrierten Domain-Namen übertroffen, und die schnelle Einführung der Blockchain wird diese Zahl in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich weiter erhöhen. Freename baut die Technologie und Infrastruktur auf, die Probleme im Zusammenhang mit der Schliessung dieser Lücke behebt, einschliesslich der Korrektur von IP- und Wallet-Adressen, der Behebung von Kollisionen und Problemen mit Blockchain-Metadaten.

Verschmelzung traditioneller DNS-Infrastruktur mit Web3-Fähigkeiten

Freename definiert den Domainbereich neu, indem es die traditionelle DNS-Infrastruktur mit Web3-Fähigkeiten verschmilzt und es Wallets ermöglicht, nativ mit Websites, Diensten und digitalen Identitäten zu interagieren. Da dezentrale Systeme immer mehr an Bedeutung gewinnen, bietet Freename ein neues Paradigma für Domains, bei dem Namen nicht nur lesbar, sondern auch programmierbar, funktional und sicher über Blockchains sind.

«Im Web2 sind Domains statisch; sie verweisen auf Server. Im Web3 werden sie dynamisch und verweisen auf Wallets, Smart Contracts und On-Chain-Reputationen. Dieser Wandel erschliesst eine völlig neue Ebene der digitalen Identität», sagt Davide Vicini, CEO und Mitbegründer von Freename. «Freename schafft die Grundlage für ein einheitliches Internet, in dem der Besitz einer Domain gleichbedeutend ist mit dem Besitz einer Online-Identität in traditionellen und dezentralen Infrastrukturen.»

Freename ermöglicht es Einzelpersonen, Unternehmen und Gemeinschaften, benutzerdefinierte Top-Level-Domains (TLDs) zu erstellen und zu monetarisieren und neue Einnahmequellen durch den Verkauf von Second-Level-Domains zu erschliessen. Die firmeneigene DNS-Technologie gewährleistet die Kompatibilität mit den wichtigsten Blockchain-Netzwerken wie Polygon, Solana, Base und BNB Chain und ist gleichzeitig über Standardbrowser wie Chrome und Safari zugänglich.

Zu den wichtigsten Innovationen gehören ein Kollisionsmanagementsystem, das identische Domainnamen über alle wichtigen Blockchains und Web3-Registrierungsstellen hinweg auflöst, sowie ein proprietäres Auflösungsprotokoll, das an traditionelle DNS-Anbieter lizenziert wird und eine nahtlose Interoperabilität zwischen Web2- und Web3-Namensgebungssystemen gewährleistet.

«Freename definiert neu, wie digitale Identitäten in der Web3-Ära und in Zukunft verwaltet und monetarisiert werden», sagte Avi Eyal, Managing Partner bei Entrée Capital. «Freenames Multi-Chain-Ansatz und seine starke regulatorische Position machen das Unternehmen zu einem echten Branchenführer. Wir sind stolz darauf, die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen. Zusammen mit der Unterstützung für bestehende traditionelle Domains und neuen Produkten, die in Kürze auf den Markt kommen werden, sind wir davon überzeugt, dass Freename die nächste Generation von Domainnamen-Anbietern ist.»

«Freename wurde aus der Überzeugung heraus geboren, dass die nächste Ära des Internets eine einheitliche, interoperable Identitätsschicht erfordert», fügt Mattia Martone, COO und Mitbegründer von Freename, hinzu. «Wir schaffen nicht nur eine neue Anlageklasse, sondern geben jedem die Möglichkeit, am Aufbau eines dezentralisierten Internets teilzunehmen, in dem Domains als sichere digitale Pässe mit mehreren Ketten fungieren. Diese Finanzierung beschleunigt unsere Mission, diese Vision weltweit zu verbreiten.»

In nur drei Jahren hat sich Freename schnell als führendes Unternehmen im Domainbereich etabliert, das sich auf einen adressierbaren Gesamtmarkt von 141 Milliarden US-Dollar konzentriert. Freename hat das weltweit erste On-Chain-DNS auf den Markt gebracht, das von herkömmlichen Browsern wie Safari und Chrome gelesen werden kann – ein wichtiger Schritt in Richtung Mainstream-Web3-Akzeptanz – und war der erste Web3-Domain-Registrar, der eine ICANN-Registrar-Lizenz erhielt, die den Verkauf herkömmlicher Domains ermöglichte. (Freename/mc/hfu)