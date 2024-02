Global X: Das langfristige Versprechen von Elektroautos bleibt intakt

Zweifellos war 2023 ein schwieriges Jahr für Elektrofahrzeuge (EV) und für Lithium, den wichtigsten Rohstoff für die EV-Produktion. Nachdem sich die Lithiumminenbetreiber bemühten, mit der Verdoppelung der EV-Verkäufe zwischen 2020 und 2021 und einem weiteren Anstieg um 60% im Jahr 2022 Schritt zu halten, führten die schwierige Marktdynamik in China und die unerwartet hohen EV-Kosten für die Verbraucher im vergangenen Jahr zu einem Rückgang der Lithiumpreise.

von Alec Lucas, Research-Analyst bei Global X ETFs

Dennoch sind wir der Meinung, dass eine unterstützende Regierungspolitik und intakte Fundamentaldaten für Lithium bedeuten, dass die Zukunft der Fahrzeuge langfristig in der Elektromobilität liegt – Elektrofahrzeuge sind nach wie vor das effektivste Instrument zur Reduzierung von Emissionen auf der Strasse. Die jüngste Abschwächung könnte für aufmerksame Anleger sogar eine attraktive Einstiegsmöglichkeit in diesen Bereich darstellen.

Unterstützende Regierungspolitik

In den USA hat die Regierung Milliarden von Dollar für die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte des Landes bereitgestellt. Im Rahmen des Infrastructure Investments and Jobs Act (IIJA) wurden mehr als 7,5 Milliarden Dollar für das Aufladen von Elektrofahrzeugen bereitgestellt, darunter mehr als 5 Milliarden Dollar für den Bau von Hochgeschwindigkeits-Ladestationen im Abstand von mindestens 50 Meilen entlang aller grossen amerikanischen Strassen und Autobahnen. Die Bedenken der Verbraucher, wie und wo sie ihre Elektrofahrzeuge aufladen können, müssen ausgeräumt werden, damit diese Fahrzeuge einen Wendepunkt erreichen. Die Regierung bietet ausserdem eine Steuergutschrift von bis zu 7’500 Dollar für den Kauf neuer Elektrofahrzeuge. Der Absatz von Elektrofahrzeugen in den USA bleibt ausgesprochen stark, auch wenn er sich gegenüber den jüngsten Höchstständen abgekühlt hat. Im Jahr 2023 erreichte der Absatz im dritten Quartal 313’086 Einheiten, über 50% mehr als im Vorjahr.

Auch in Europa werden Elektrofahrzeuge von der Politik gefördert. In der Schweiz ist das Leasen von Elektrofahrzeugen von der Mehrwertsteuer in der Höhe von 25% befreit, und einige Kantone bieten Rückerstattungen von bis zu einem Fünftel beim Kauf von Elektrofahrzeugen an. In Norwegen, wo die überwältigende Mehrheit der Neufahrzeuge mittlerweile elektrisch betrieben wird, geniessen die Besitzer von Elektrofahrzeugen eine Vielzahl von Steuervorteilen und -befreiungen, darunter drastisch niedrigere Strassen-, Fähr- und Parkgebühren. Es wird erwartet, dass der Markt für Elektroautos in Europa bis zum Jahr 2028 mit einer jährlichen Wachstumsrate von über 12% wachsen wird, was zu einem Marktvolumen von fast 290 Milliarden Dollar führen wird.

Intakte Lithium-Grundlagen

Lithium-Ionen-Batterien werden die Revolution der Elektrofahrzeuge antreiben, und die Batteriehersteller entdecken immer neue chemische Kombinationen mit diesem Material. Die Lithiumpreise sind im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Der globale Lithiumpreisindex ist im Herbst im Vergleich zum Vorjahr um 70% gesunken, da die Nachfrage in China nachgelassen hat. Im Jahr 2023 konnten die Hersteller von Elektroauto-Batterien ihre 2022 angelegten Lithiumvorräte abbauen. Obwohl mit einem Rückgang der Preise gerechnet wurde, waren viele Branchenteilnehmer von der Intensität überrascht. Auf der Telefonkonferenz von Albemarle, dem weltweit führenden Lithiumlieferanten für EV-Batterien zu den Ergebnissen des dritten Quartals im November bemerkte Eric Norris, President of Energy Storage, dass er angesichts der starken Fundamentaldaten des Marktes “ein wenig ratlos ist, warum der Preis so ist, wie er ist.”

Zu Beginn des Jahres 2024 scheinen die Lithiumpreise im Vergleich zur Vergangenheit immer noch höher zu sein, und die Fundamentaldaten, die sie stützen, sind weiterhin intakt. Dies wirkt sich positiv auf die Rentabilität der Minengesellschaften aus, die im Allgemeinen nur 5’000 bis 8’000 USD pro Tonne Lithium erwirtschaften müssen, um die Gewinnschwelle zu erreichen – weit unter den heutigen Preisen.

Wir sind der Ansicht, dass die im Vergleich zu historischen Durchschnittswerten hohen Lithiumpreise angesichts des unelastischen Angebots und der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in allen Märkten von Dauer sein werden. Selbst wenn weitere Kapazitäten in Betrieb genommen werden, dürften sich diese Fundamentaldaten nicht ändern.

Fazit

Elektrofahrzeuge verursachen während ihrer gesamten Lebensdauer deutlich weniger Emissionen als benzinbetriebene Fahrzeuge. Länder auf der ganzen Welt haben erkannt, wie wichtig sie sind, wenn es darum geht, ihre jeweiligen Netto-Null-Emissionsziele im kommenden Jahrzehnt zu erreichen. Trotz der Herausforderungen im Jahr 2023 dürften die Faktoren, die das Wachstum von Elektrofahrzeugen begünstigen – von der steuerlichen Unterstützung durch die öffentliche Hand bis hin zur Dynamik im Lithiumabbau – dafür sorgen, dass die Verbreitung von Elektrofahrzeugen im Zuge der Elektrifizierung der Welt weiter zunimmt. (Global X/mc)