Global X: ETF-Marktanalyse im 1. Quartal 2024

Das weltweit in ETFs investierte Vermögen erreichte im Jahr 2023 mit 11,63 Billionen US-Dollar einen neuen Höchststand. Die Nettozuflüsse stiegen im Jahresverlauf laut ETFGI um 25,6% und näherten sich der 1-Billion-Dollar-Marke.

von Morgane Delledonne, Leiterin Anlagestrategie Europa Global X

Während der hochentwickelte US-amerikanische ETF-Markt besonders stark war – die Vermögenswerte stiegen im Jahresverlauf um mehr als 18% – setzte auch Europa seine Reifung fort und verzeichnete starke Zuflüsse, die bis zum Jahresende 156 Mrd. USD für ein ETF-Gesamtvermögen von 1,82 Billionen USD einbrachten.

Im Rahmen dieses Wachstums schnitten aktive und festverzinsliche ETFs besonders gut ab, da die Anleger versuchten, sich höhere Renditen zu sichern und ihre Strategien inmitten eines breiteren Marktwachstums zu diversifizieren. In diesem Umfeld heben wir mehrere potenzielle Strategien für ETF-Anleger hervor, die in diesem Jahr vielversprechend erscheinen – insbesondere thematische Strategien für grüne Energie und den Übergang weg von fossilen Brennstoffen.

Saubere Energie ist bereit für einen Aufschwung

Themen aus dem Bereich der sauberen Energien hatten 2023 zu kämpfen, da sie aufgrund des Ölpreisanstiegs im Sommer und der aggressiven Geldpolitik der USA und Europas von ihren historisch hohen Bewertungen im Vorjahr zurückfielen. Trotz dieser Herausforderungen sind saubere Energien langfristig immer noch vielversprechend, da die Länder auf ihre Netto-Null-Emissionsziele hinarbeiten, und die heutigen niedrigeren Preise könnten einen überzeugenden Einstiegspunkt darstellen.

Die USA und China haben eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei der Verdreifachung ihrer Energiekapazitäten in diesem Jahr bekannt gegeben, und die USA haben vor kurzem erhebliche Investitionen zur Steigerung der Produktion von fortschrittlichen Batterien und Batteriematerialien angekündigt. Darüber hinaus haben die USA im Rahmen des Bipartisan Infrastructure Law und des Infrastructure Investments and Jobs Act (IIJA) sowie des Inflation Reduction Act (IRA) über 270 Milliarden Dollar in die Wertschöpfungsketten von Wind-, Solar- und Batteriewerken investiert und eine Vielzahl neuer Cleantech-Anlagen in den gesamten USA eröffnet.

Insgesamt müssen die weltweiten Investitionen in Technologien für die Energiewende von diesem Jahr bis 2050 jährlich satte 5 Billionen Dollar erreichen, um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius pro Jahr zu begrenzen, und die Investitionen sind im vergangenen Jahr bereits auf insgesamt über 1,7 Billionen Dollar gestiegen.

Kernenergie als Ergänzung zu erneuerbaren Energien

Auch wenn die Kernenergie auf den ersten Blick nicht viel mit anderen sauberen Energiethemen zu tun hat, sind beide kohlenstoffarme Lösungen, die für die Energiewende unerlässlich sind und sich gegenseitig ergänzen können.

Das Programm Nuclear Innovation Clean Energy Future (NICE Future) unter der Leitung der USA, Kanadas und Japans beschäftigt sich beispielsweise mit integrierten erneuerbaren und nuklearen Energiesystemen. Diese Systeme kombinieren Kernenergie mit Wind- und Solarenergie, um Wärme und Strom sowie andere potenzielle Anwendungsfälle wie Meerwasserentsalzung und die Umwandlung von Kohle in Flüssigkeit bereitzustellen.

Trotz der Bedenken der Öffentlichkeit und einiger Regierungsbeamter in Bezug auf nukleare Abfälle ist die Branche zunehmend effizienter geworden, indem sie weniger Abfälle erzeugt und dafür sorgt, dass die erzeugten Abfälle sicher und ordnungsgemäss gelagert werden. Zwischen 1954 und 2016 wurden bei der Kernenergie weltweit nur 390’000 Tonnen abgebrannte Brennelemente erzeugt – ein winziger Bruchteil im Vergleich zu den Abfällen, die bei anderen Energieformen anfallen – und ein immer grösserer Teil dieser Abfälle wird in innovativen neuen chemischen Verfahren wiederverwertet.

Insgesamt wird bei der Kernspaltung tausendmal mehr Energie erzeugt, als bei der Verbrennung vergleichbarer Mengen fossiler Brennstoffe freigesetzt wird. Die Kohlendioxidemissionen sind nach einer Analyse der World Nuclear Association sogar deutlich geringer als bei vielen anderen Formen erneuerbarer Energien wie Biomasse, Sonnenenergie, Erdwärme und Wasserkraft. Diese Nachfrage dürfte dazu beitragen, dass die Uranpreise auch in den kommenden Jahren hoch bleiben, da sich die Länder bemühen, ihre Kohlenstoffziele zu erreichen.

Thematische ETF-Anlagen für ein langfristiges Engagement

Anleger, die von diesen Themen im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien und Kernkraft profitieren möchten, können einen thematischen Ansatz für ETF-Anlagen in Betracht ziehen. Thematisches Investieren bedeutet, einen langfristigen und strukturellen Ansatz zu verfolgen, der über die traditionellen geografischen oder sektoralen Engagements hinausgeht und stattdessen auf Unternehmen oder Unternehmensgruppen abzielt – wie z. B. Produzenten von erneuerbaren Energien oder Uranminen -, die in der Lage sind, von erwarteten disruptiven Veränderungen in der Zukunft zu profitieren. (Global X/mc)