Global X ETFs Europe: Silber im Spannungsfeld globaler Megatrends

von Matt Lodge, Anlagestratege Global X ETFs

Das Nachfrageprofil für Silber verändert sich. In der Vergangenheit hing die Nachfrage von zyklischen Sektoren wie Elektronik, Schmuck oder Investitionsströmen ab. Heute jedoch stellen neue strukturelle Faktoren – Rechenzentren für künstliche Intelligenz, die Modernisierung der Verteidigung und ein globaler Übergang zur Elektrifizierung – Silber in den Mittelpunkt langfristiger Infrastrukturprojekte.

Für Anleger könnte dies bedeuten, dass die Nachfrage weniger empfindlich auf kurzfristige Konjunkturzyklen reagiert und stärker durch mehrjährige Investitionsprogramme und Staatshaushalte gestützt wird.

Gleichzeitig bleibt das Angebotswachstum begrenzt: Es wird erwartet, dass der Markt im Jahr 2024 sein viertes Jahresdefizit in Folge verzeichnen wird (rund 149 Millionen Unzen). Der kumulierte Abbau der Lagerbestände beläuft sich seit 2021 auf rund 678 Millionen Unzen, während die Industrienachfrage auf Rekordniveau liegt. In diesem Umfeld könnten Bergbauproduzenten mit finanzieller Disziplin und hochwertigen Vermögenswerten profitieren.

KI und Rechenzentren: Vom Code zum Beton

Im Gegensatz zu den Erneuerungszyklen der Unterhaltungselektronik verankert der Einsatz künstlicher Intelligenz die Nachfrage nach Silber in mehrjährigen physischen Projekten und schafft so eine nachhaltige Dynamik.

Die KI-Welle scheint sich von Software zu Stahl und Silizium zu bewegen. Cloud-Giganten («Hyperscaler») wachsen in einem noch nie dagewesenen Tempo: Laut Dell’Oro werden die weltweiten Investitionen in Rechenzentren bis 2029 voraussichtlich rund 1,2 Billionen US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 21% für eine zusätzliche Kapazität von mehr als 50 GW entspricht. Jedes Jahr kommen mehr als 130 bis 140 neue Hyperscale-Websites hinzu.

Diese Projekte binden die Nachfrage nach Strom für mehrere Jahrzehnte. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) könnte sich der Verbrauch von Rechenzentren bis 2030 auf etwa 945 TWh nahezu verdoppeln, wobei allein künstliche Intelligenz die Hälfte des zusätzlichen Nachfragewachstums ausmacht. Langfristige Stromabnahmeverträge – wie der 20-jährige Stromabnahmevertrag von Microsoft zur Wiederinbetriebnahme des Reaktors Three Mile Island 1 oder das Atomabkommen zwischen AWS und Talen – verdeutlichen den nachhaltigen Charakter dieser Investments.

Für Silber sind die Auswirkungen konkret. Server, Netzwerkgeräte, Stromverteilungssysteme und Kühlinfrastrukturen sind alle auf silberbasiertes Löten, Kontakte und Stromschienen angewiesen. Engpässe bei den Transformatoren – die Auftragsbücher von Hitachi Energy haben sich auf 43 Milliarden US-Dollar verdreifacht – verdeutlichen den Druck auf Stromnetzanlagen mit versilberten Komponenten.

Modernisierung der Verteidigung: Auftragsvergabe an vorderster Front

Auch die Rolle von Silber bei der Modernisierung der Verteidigung spielt eine Rolle, wobei eine parallele Verschiebung in der Branche zu sehen ist. Die weltweiten Militärausgaben erreichten im Jahr 2024 2,7 Billionen US-Dollar und verzeichneten damit den grössten jährlichen Anstieg seit Ende der 1980er Jahre. Allein in Europa übersteigt das Wachstum der Auftragsvergabe inzwischen das der Forschung und Entwicklung: Die Europäische Union verzeichnete im Jahr 2023 Verteidigungsinvestitionen in Höhe von 72 Milliarden Euro, von denen 80 % auf die Anschaffung von Ausrüstung entfielen.

Programme wie ReArm Europe konzentrieren sich auf Raketenabwehr, Artillerie, Drohnen und Cyberfähigkeiten – die alle auf silberhaltige Elektronik, Steckverbinder und Stromversorgungssysteme angewiesen sind. Das Ziel der NATO, dass bis 2025 alle Bündnispartner 2% ihres BIP für Verteidigung bereitstellen, verstärkt diesen mehrjährigen Ausgabenpfad weiter.

Strom- und Solarnetze: Unterstützung einer elektrifizierten Welt

Die Rolle von Silber, sowohl bei der Erzeugung erneuerbarer Energien als auch im Netz, das sie transportiert, unterstützt eine nachhaltige industrielle Nachfrage. Das Wachstum der künstlichen Intelligenz ist mit den grossen Trends im Zusammenhang mit der Elektrifizierung verbunden. Laut IEA wird der weltweite Strombedarf bis 2027 voraussichtlich um etwa 4% pro Jahr wachsen. Die Investitionen in Netzwerke müssen sich bis 2030 auf mehr als 600 Milliarden US-Dollar pro Jahr fast verdoppeln, Bloomberg NEF schätzt den Bedarf sogar auf rund 811 Milliarden US-Dollar.

Die Solarenergie bleibt die wichtigste Wachstumsgeschichte. Im Jahr 2024 wurde ein Rekord von 597 GW an Solarkapazität hinzugefügt, wodurch sich der Silberverbrauch in Photovoltaikzellen auf etwa 197,6 Millionen Unzen beläuft, trotz anhaltender Bemühungen, die verwendeten Mengen zu reduzieren. Gleichzeitig werden Engpässe im Netz – Transformatoren, Umspannwerke und Schaltanlagen – immer sichtbarer, die jeweils mit silbernen Kontakten und Stromschienen versehen sind.

Angrenzende Faktoren: Gesundheit, 5G und Quantencomputing

Neben den Hauptsäulen stärken kleinere, aber nachhaltige Segmente die Widerstandsfähigkeit des Marktes:

5G/6G: Durch die Verdichtung der Netze steigt die Anzahl der Antennen und Übertragungsgeräte, von denen viele auf silberbasierte Beschichtungen angewiesen sind.

Quantencomputing : Obwohl es sich um eine Nische handelt, erfordert spezialisierte Kryo- und HF-Hardware Silberkomponenten.

Gesundheit : Die antimikrobielle Verwendung von Silber in Dressings und Beschichtungen sorgt für eine stabile Nachfrage, die durch Vorschriften unterstützt wird.

Obwohl es sich bei diesen Anwendungen um kleinere Volumina handelt, verstärken sie den Trend zu nachhaltigem und programmiertem Konsum.

Auswirkungen auf Produzenten und Investoren

Das veränderte Profil der Silbernachfrage in Verbindung mit strukturellen Angebotsdefiziten eröffnet mittel- und langfristig günstige Perspektiven. Bemerkenswert ist, dass die Produzenten vorsichtig bleiben: Die Absicherungspositionen befinden sich auf einem historisch niedrigen Niveau, während das Management der Kapitalrückführung an die Aktionäre Vorrang vor einer aggressiven Expansion einräumt.

Die Branche setzt mehr auf Fusionen und Übernahmen: Im Jahr 2024 wurden rund 3 Milliarden US-Dollar an Silbergeschäften verzeichnet, da die Bergbauunternehmen auf der Suche nach Größe und Flexibilität sind. Dieser Ansatz könnte das Versorgungsrisiko verringern und den Anlegern gleichzeitig ein erhöhtes Engagement gegenüber steigenden Preisen durch Akquisitionsprämien und ein kontrolliertes Produktionswachstum ermöglichen.

Fazit

Silber ist nicht mehr nur ein zyklischer Vermögenswert, der mit Elektronik oder Schmuck verbunden ist. Der Aufstieg der KI, die Beschaffungszyklen für Verteidigungsgüter und die globale Energiewende integrieren dieses Metall nun in das Herz der langfristigen Infrastruktur. In einem Umfeld von begrenztem Angebot und gestiegener Nachfrage verändert sich das Risiko-Rendite-Profil von Silber in einer Weise, die sich für institutionelle Portfolios als entscheidend erweisen könnte. (Global X/mc)