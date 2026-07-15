Axpo investiert in britisches Startup Gridcog für die Planung komplexer Energiesysteme

Axpo investiert als Minderheitsgesellschafterin in das britische Softwareunternehmen Gridcog. Damit stärkt Axpo den Zugang zu innovativen Lösungen, um Industriekunden bei der Planung von Energielösungen noch gezielter zu unterstützen. Gleichzeitig unterstreicht der Schritt Axpos langfristige Ausrichtung im Innovationsbereich und den Anspruch, in strategisch relevante europäische Start-ups zu investieren.

Axpo beteiligt sich mit einer Minderheitsbeteiligung am britischen Softwareunternehmen Gridcog. Das Startup bietet eine Software an, mit der Unternehmen komplexe Energiesysteme planen und besser aufeinander abstimmen können. Damit lassen sich verschiedene Anlagen wie Solaranlagen, Batterien, flexible Lösungen und weitere Energieanlagen in unterschiedlichen Märkten abbilden und wirtschaftlich optimieren. So erhalten Unternehmen eine optimale Grundlage, um die passende Grösse ihrer Energieanlagen und die wirtschaftlichen Auswirkungen verschiedener Möglichkeiten schneller zu beurteilen.

Für Axpo eröffnet die Beteiligung insbesondere dort zusätzliche Möglichkeiten, wo Kundenlösungen komplexer werden. Immer mehr Unternehmen stehen vor der Frage, wie sie Strom- und Gasverträge, Eigenproduktion, Speicher und Flexibilitätslösungen sinnvoll miteinander kombinieren können. Die Technologie von Gridcog unterstützt dabei, solche Fragestellungen effizienter zu analysieren und kundenspezifische Energielösungen schneller zu entwickeln.

Henriette Wendt, COO von Axpo, sagt: «Ich bin überzeugt, dass Daten und Modelle für die Energiezukunft zentral sein werden. Mit Gridcog können wir unsere Kundinnen und Kunden bei der Entwicklung komplexer Energielösungen schneller und fundierter unterstützen. Das stärkt die Wettbewerbsfähigkeit von Axpo und unterstreicht unseren Anspruch, Innovation und Digitalisierung im Energiemarkt gezielt zu unterstützen.»

An der Finanzierungsrunde beteiligen sich neben Axpo auch ABB Ventures als Lead-Investor sowie DNV und VerbundX. Axpo investiert als Minderheitsaktionärin. (Axpo/mc/hfu)

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