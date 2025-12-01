Gravis Robotics sammelt 23 Millionen Dollar ein

Zürich- Gravis Robotics, ein Startup-Unternehmen mit Sitz in Zürich, das schwere Baumaschinen in autonome Roboter verwandelt, hat 23 Millionen US-Dollar aufgebracht, um seine Aktivitäten in Grossbritannien, den USA und der EU auszuweiten. Die Finanzierung wurde von IQ Capital und Zacua Ventures angeführt, unter Beteiligung von Pear VC, Imad, Sunna Ventures, Armada Investment und Holcim. Gravis plant, die Mittel für den Bau weiterer Maschinen und den Ausbau von Partnerschaften mit Bauunternehmen zu verwenden.

Gravis wurde 2022 gegründet und versucht, eines der Hauptprobleme der Bauindustrie zu lösen – den drohenden Fachkräftemangel. Ein grosser Teil der erfahrenen Maschinenführer steht kurz vor dem Ruhestand, und es gibt nicht genügend junge Arbeitskräfte, die in diesen Bereich einsteigen, um sie zu ersetzen, erklärte Mitbegründer und CEO Ryan Luke Johns gegenüber Fortune.

„Es gibt einen enormen Bedarf an erneuerbarer, widerstandsfähiger Infrastruktur, was bedeutet, dass wir mehr Betreiber brauchen – und es gibt einfach nicht genug“, sagte er. „Es ist kein attraktiver Job. Es ist kein Job, den junge Menschen wirklich machen wollen.“

Ein Grund dafür, dass Bauarbeiten für Menschen zunehmend unattraktiv werden, ist das hohe Verletzungsrisiko für die Bediener. Johns erklärte gegenüber Fortune, dass die Technologie von Gravis darauf abzielt, solche Bedenken auszuräumen, indem riskante Aufgaben wie Vermessungen oder das Abstecken von Arbeitsbereichen reduziert werden, während die Kontrolle weiterhin beim Menschen bleibt. Das Unternehmen stattet bestehende Bagger, Lader und andere schwere Maschinen mit Kameras, Sensoren und KI aus, sodass sie autonom oder per Fernsteuerung über das Slate-Tablet von Gravis betrieben werden können.

Maschinen bereits in sieben Ländern auf vier Kontinenten im Einsatz

„Unsere Technologie motiviert tatsächlich andere junge Menschen dazu, diesen Beruf auszuüben“, fügte er hinzu. „Denn man schaut auf ein Tablet, anstatt hinter Joysticks zu sitzen.“

Die Maschinen von Gravis sind bereits in sieben Ländern auf vier Kontinenten im Einsatz, darunter Europa, die USA, Lateinamerika und Asien. Das Unternehmen hat mit Kunden wie Holcim, Taylor Woodrow und HD Hyundai zusammengearbeitet. In Grossbritannien führt Gravis gemeinsam mit Taylor Woodrow Versuche zum autonomen Aushub am Flughafen Manchester durch.

Das Unternehmen betritt einen wettbewerbsintensiven Markt, der von Ausrüstungsriesen wie Caterpillar, Komatsu und der Volvo Group sowie Startups wie dem in San Francisco ansässigen Unternehmen Built Robotics dominiert wird, das seit 2016 über 100 Millionen US-Dollar eingesammelt hat. Die Einführung in der Industrie stösst auch auf einige Hindernisse, darunter hohe Vorlaufkosten, die für kleinere Bauunternehmen schwer zu rechtfertigen sind, und uneinheitliche Vorschriften in den verschiedenen Rechtsgebieten. (Fortune/mc/hfu)

