GRIMALDI & PARTNERS Der Window-Dressing-Effekt: Auswirkungen auf die Börse im Dezember 2024

Zürich – Was ist der Window-Dressing-Effekt und was sind seine Auswirkungen auf die Börse? Welcher Einfluss ist von diesem Effekt auf die Börsen beim Ausklingen des Dezembers 2024 zu erwarten? Silvano Grimaldi, CEO der unabhängigen Vermögensverwaltung Grimaldi & Partners AG, gibt Ihnen Antworten auf diese Fragen.

Der sogenannte Window-Dressing-Effekt beschreibt eine Taktik von institutionellen Anlegern und Fondsmanagern, ihre Portfolios zum Jahresende hin so zu gestalten, dass sie besonders gut dastehen. Dies geschieht oft in den letzten Tagen des Dezembers, um den Investoren in den Jahresberichten starke Performance-Zahlen zu präsentieren. Um dies zu erreichen, verkaufen Fonds verlustbringende Wertpapiere und kaufen stattdessen erfolgversprechende oder stark gelaufene Aktien. Dieser Effekt führt oft zu einer künstlichen Aufwertung bestimmter Aktien und kann die Marktbewegungen zum Jahresende beeinflussen.

Positive Auswirkungen auf die Börse

Der Window-Dressing-Effekt kann die Börse kurzfristig positiv beeinflussen. Da Fonds häufig in stark performende Aktien investieren, kann es zu einer verstärkten Nachfrage nach diesen Werten kommen. Insbesondere Aktien von Blue-Chip-Unternehmen oder Branchen mit einem starken Jahresabschlusstrend (wie etwa Technologie oder Gesundheitswesen) könnten in den letzten Dezembertagen Aufwärtsbewegungen erfahren. Diese Käufe können zu einem Aufschwung führen und die Gesamtstimmung am Markt verbessern oder die Weihnachtsrally verstärken.

Negative Auswirkungen auf die Börse

Auf der anderen Seite birgt der Window-Dressing-Effekt auch Risiken. Die künstliche Aufblähung von Aktienkursen kann zu einer Verzerrung der tatsächlichen Marktlage führen. Nach dem Jahreswechsel, wenn die Fonds ihre Portfolios nicht mehr «verschönern» müssen, könnten diese Aktien wieder abverkauft werden, was zu einem sogenannten Korrektur-Effekt im Januar führen kann. In einem schwachen Marktumfeld oder bei einer globalen Rezession könnte dies zu einer schnelleren und stärkeren Kurskorrektur führen.

Ausblick für Dezember 2024

Angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten ist es wahrscheinlich, dass der Window-Dressing-Effekt im Dezember 2024 eine gemischte Wirkung auf die Märkte haben wird. Zwar könnte es zu einer kurzfristigen Kurssteigerung in einigen Sektoren kommen, doch die grundlegenden Unsicherheiten wie Inflation, Konjunktur und geopolitische Spannungen könnten dazu führen, dass der Effekt nicht so stark ausfällt wie in anderen Jahren. Abschliessend ist es wichtig zu beachten, dass der Window-Dressing-Effekt nur einer von vielen Faktoren ist, welche die Börse beeinflussen, und dass seine Auswirkungen von Jahr zu Jahr variieren können. (Grimaldi & Partners/mc/ps)