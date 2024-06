GRIMALID & PARTNERS: Künstliche Intelligenz revolutioniert die Börse: Chancen und Herausforderungen

Zürich – Die künstliche Intelligenz (KI) ist dabei, viele Branchen zu revolutionieren, und die Finanzmärkte bilden da keine Ausnahme. Ihr Einfluss macht sich auf mehreren Ebenen bemerkbar, vom algorithmischen Handel über das Portfoliomanagement bis hin zur Finanzanalyse. Während KI enorme Chancen für Anleger bietet, wirft sie auch Fragen zur Marktstabilität und Regulierung auf. Silvano Grimaldi, CEO der unabhängigen Schweizer Vermögensverwaltung Grimaldi & Partners AG, gibt Antworten auf die Chancen und Herausforderungen beim KI-Anlageboom.

KI als neuer Treiber der Aktienmärkte

KI-spezialisierte Unternehmen haben an der Wall Street Rückenwind. Anfang 2024 machten sie die Hälfte der zehn grössten Unternehmen an der New Yorker Börse aus. Tech-Giganten wie Google, Microsoft, Nvidia oder Amazon investieren massiv in diese Technologie, überzeugt von ihrem disruptiven Potenzial. Dieser Trend bestätigt sich auch an den europäischen und asiatischen Börsen. Spezialisierte KI-Fonds ziehen immer mehr Anleger an, die von den Wachstumsaussichten der Branche überzeugt sind. Schätzungen zufolge könnte der weltweite KI-Markt bis 2030 ein Volumen von 1’000 Milliarden Dollar erreichen.

Algorithmischer Handel durch KI angetrieben

KI verändert auch die Handelspraktiken grundlegend. Auf maschinellem Lernen basierende Handelsalgorithmen können enorme Mengen an Marktdaten in Echtzeit analysieren, um Trends zu erkennen und eigenständig Anlageentscheidungen zu treffen. Diese «intelligenten» Handelssysteme können Transaktionen mit einer Geschwindigkeit und Präzision ausführen, die von menschlichen Händlern unerreicht bleiben. Sie passen sich ständig an die Marktbedingungen an und verfeinern ihre Strategien durch Techniken wie Reinforcement Learning.

Auf dem Weg zu einem erweiterten Portfoliomanagement

Über den kurzfristigen Handel hinaus hält KI auch Einzug in das Portfoliomanagement. «Robo-Advisors» bieten personalisierte Asset-Allokationen basierend auf dem Risikoprofil und den Zielen des Anlegers, wenn auch vor allem für Retailanleger mit Anlagesummen bis ca. 100’000 USD. Diese robotergestützten Berater stützen sich auf ausgeklügelte Algorithmen, um Portfolios zu optimieren und automatisch neu auszubalancieren. Einige Manager setzen auch KI-Tools ein, um ihre Titelauswahl zu verfeinern und Signale im Meer der Finanzdaten zu erkennen. KI kann zum Beispiel helfen, die Qualität des Managements eines Unternehmens anhand des Tons seiner Kommunikation zu bewerten oder die Auswirkungen geopolitischer Ereignisse auf bestimmte Sektoren zu antizipieren.

Risiken und regulatorische Herausforderungen

So faszinierend KI auch ist, sie weckt auch Bedenken. Blitzabstürze wie jener von 2010, bei dem die Aktienkurse einiger Unternehmen innerhalb von Minuten abstürzten und dann wieder nach oben schnellten, werden oft Handelsalgorithmen und ihren Kettenreaktionen zugeschrieben. Die Komplexität und Intransparenz dieser Systeme erschweren ihre Überwachung. Es besteht die Gefahr, dass «Black Boxes» entstehen, die sich jeder Kontrolle entziehen und im Falle einer Fehlfunktion die Märkte destabilisieren können. Finanzaufsichtsbehörden arbeiten an Regeln, um den Einsatz von KI zu regulieren und Missbrauch wie Kursmanipulation zu verhindern.

Fazit: Anlagechancen nutzen

Trotz dieser Herausforderungen bietet KI-Anlegern zahlreiche Chancen. Neben reinen KI-Playern integrieren immer mehr traditionelle Unternehmen diese Technologie, um ihre Prozesse zu optimieren und neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Dies führt zu Produktivitätsgewinnen und letztlich zu einer besseren Börsenperformance. Um von diesem langfristigen Trend zu profitieren, kann man in spezialisierte KI- und Technologiefonds, ETFs oder in Einzelaktien investieren. Ein selektiver und diversifizierter Ansatz ist nach wie vor angebracht, da nicht alle Unternehmen der Branche den gleichen Erfolg haben werden. Die fundamentale Analyse von Geschäftsmodellen und finanzieller Tragfähigkeit ist wichtiger denn je. KI etabliert sich als eines der vielversprechendsten Anlagethemen dieses Jahrzehnts. Ihr transformatives Potenzial ist immens, und Unternehmen, die diese Technologie nutzen können, haben gute Chancen, die Aktienindizes dauerhaft zu übertreffen: Apple, Google, Amazon, Nvidia, Broadcom, Super Micro Computer und einige andere sind Beispiele davon. Es liegt an den Anlegern, sich klug zu positionieren, um diese Wertschöpfung zu erfassen und gleichzeitig die Risiken im Auge zu behalten, die jeder technologische Umbruch mit sich bringt.