Gutes Zeugnis für Descartes im schwierigen 2022

Zürich – In der BILANZ-Auswertung «Beste Vermögensverwalter der Schweiz 2023» belegt Descartes den dritten Platz über drei Risikoklassen hinweg. Eine umfassende Analyse von ZWEI Wealth zeigt ausserdem die klare Überlegenheit der Performance in der Equity-Kategorie.

Kritische Stimmen gegenüber Robo-Advising gab es immer. Das Argument, dass digitales Wealth Management in schwierigen Börsenzeiten weniger gut funktioniert, hält sich hartnäckig. Descartes hat dies nun aber ein für alle Mal widerlegt: Die nachhaltigen Portfolios haben im schwierigen 2022 besser performt, als fast alles auf dem Schweizer Markt. Dies bestätigen nun auch die neuesten Auswertungen von Bilanz und ZWEI Wealth.

«Descartes zeigt, dass digitales Wealth Management nicht nur bei Sonnenschein funktioniert, sondern auch in turbulenten Zeiten. Es freut uns, dass unabhängige Analysen das nun bestätigen.» Adriano Lucatelli, CEO Descartes

BILANZ Rating «Beste Vermögensverwaltungen der Schweiz»: Descartes auf Rang 3

Die BILANZ hat zum zwölften Mal die besten Vermögensverwalter der Schweiz gekürt. In diesem Vergleich untersuchte das Wirtschaftsmagazin 125 echte Portfolios von 35 Schweizer Vermögensverwaltern (Banken, digitale Wealth Manager und unabhängige Vermögensverwalter) und beurteilte diese aufgrund des Risiko-Rendite-Verhältnisses (Sharpe Ratio). Descartes belegte im 12-Monate-Vergleich (2022) über drei Risikoklassen hinweg den ausgezeichneten dritten Rang – und das mit reinen ESG-Portfolios.

ZWEI Wealth Bewertung: Descartes Top in der «Equity»-Risikoklasse

ZWEI Wealth hat zum achten Mal in Folge einen jährlichen Performance-Vergleich durchgeführt. Mehr als 500 echte Kundenportfolios von 80 Banken und Vermögensverwaltern wurden für das Anlagejahr 2022 über mehrere Risikoklassen hinweg bewertet. Die Performance von Descartes lag in allen Risikoklassen über dem Median und die Strategie mit einem sehr hohen Aktienanteil (100% Aktien) hat im Vergleich mit den anderen Anbietern als einer der besten abgeschnitten.

«Der Performancevergleich in einem schlechten Anlagejahr wie 2022 sagt oft mehr über das Portfolio als die Schönwetter-Analysen.» Patrick Müller, CEO ZWEI Wealth

Diese Ergebnisse machen deutlich: Ein Robo-Advisor kann über mehrere Risikoklassen ebenso gute Resultate erwirtschaften wie das Private Banking einer traditionellen Bank – aber zu deutlich niedrigeren Kosten. Und im Fall von Descartes sogar mit streng nachhaltigen Portfolios (ESG).

