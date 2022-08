Helvetia warnt mit dem «Helvetia Cyber-Alert» vor Cybergefahren

Basel – Helvetia lanciert in Deutschland, Österreich und der Schweiz per sofort den «Helvetia Cyber-Alert». Dieser informiert Abonnentinnen und Abonnenten über schwerwiegende Sicherheitslücken im Cyberraum. Kundinnen und Kunden sowie interessierte Personen können sich auf dem Webauftritt der Helvetia Cyber-Versicherung unkompliziert registrieren.

Helvetia führt per sofort den sogenannten «Helvetia Cyber-Alert» in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein. Dieser weist Abonnentinnen und Abonnenten mit einer kurzen E-Mail auf neu bekannt gewordene, schwerwiegende Cyberrisiken hin. Anhand dieser proaktiven Kommunikation macht Helvetia zeitnah auf bestehende Gefahren aufmerksam und animiert die Empfänger:innen schnell zu handeln. Das Augenmerk liegt seitens Helvetia auf dem Gefahrenhinweis. Handlungsempfehlungen erfolgen durch den jeweiligen Systemanbieter wie zum Beispiel Microsoft. Diese Empfehlungen werden in einem weiterführenden Link in den Cyber-Alert integriert.

Der Versand des Cyber-Alert erfolgt zentral und somit zeitgleich an sämtliche registrierten Empfänger:innen. Interessierte Personen können sich unter www.helvetia.com/cyber-alert für den Cyber-Alert anmelden.

«Seit der Einführung unserer Cyber-Versicherung legen wir grossen Wert darauf, dass die Services rund um die Versicherungslösung mindestens genauso wichtig sind, um die vielfaltigen Risiken und Anforderungen in den Griff zu bekommen. Wir freuen uns, dass wir mit dem Helvetia Cyber-Alert unser Leistungspaket um eine weitere sehr wichtige Komponente erweitern können», erläutert Uwe Schluchter, Leiter Technische Versicherungen bei Helvetia Deutschland.

Auch Michaela Steininger, Versicherungstechnik Schaden-Unfall Firmen bei Helvetia Österreich, sieht im Cyber-Alert eine Chance: «Damit es erst gar nicht zu einem Cyber-Vorfall kommt, wollen wir mit unseren ‹Frühwarnmeldungen› zu schwerwiegenden Bedrohungen Cyber-Kriminellen einen Schritt voraus sein und folglich Schäden entschärfen oder sogar abwenden.»

Christoph Guntersweiler, Leiter Technische Versicherungen bei Helvetia Schweiz, ergänzt: «Es ist unsere Überzeugung, dass wir unseren Kundinnen und Kunden dann einen grossen Nutzen bieten können, wenn wir neben der Versicherung von Cyber-Risiken mit ergänzenden Services die Aufstellung gegen Cyber-Risiken verbessern.» (awp/mc/ps)