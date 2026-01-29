Incore Bank wird neuer Main Partner von Swiss Tennis Padel

Schlieren / Biel – Die Schweizer Techbank Incore Bank AG wird ab sofort Main Partner von Swiss Tennis Padel. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen Padel in der Schweiz weiter professionalisieren und nachhaltig stärken. Ein besonderer Fokus der Zusammenarbeit liegt auf dem Ausbau des bestehenden Incore Padel Cups, der Finanzfachleute und Unternehmen aus der Schweiz zusammenbringt.

Seit rund zwei Jahren engagiert sich Swiss Tennis mit dem eigenständigen Bereich Padel für die gezielte Entwicklung der Bereiche Wettkampf und Ausbildung in dieser dynamischen, stark wachsenden Sportart, die mehrheitlich in den Mitgliederclubs von Swiss Tennis gespielt wird.

René Stammbach, Präsident von Swiss Tennis, sieht in der neuen Partnerschaft eine Bestätigung des eingeschlagenen Weges: « Mit der Incore Bank AG gewinnen wir einen starken Partner, der unsere Werte und unsere Vision für den Padelsport teilt. Die Synergien aus Sport, Unternehmertum und gemeinsamer Ausrichtung schaffen ideale Voraussetzungen, um Padel national weiter zu professionalisieren. Mit unserer Expertise im sportlichen Bereich und dem Netzwerk der Incore Bank AG verbinden wir zwei wichtige Assets in einem gemeinsamen wirkungsvollen Engagement zur Stärkung von Padel in der Schweiz. »

« Padel steht für Innovationskraft, Dynamik und Teamplay – Werte, die auch unsere Identität als Techbank prägen », sagt Mark Dambacher, CEO Incore Bank AG. « Mit unserer Partnerschaft möchten wir dazu beitragen, die professionelle Entwicklung des Sports in der Schweiz voranzutreiben und die Sichtbarkeit weiter zu erhöhen. Der Ausbau des Incore Padel Cups zeigt dabei exemplarisch, wie Sport und Wirtschaft voneinander profitieren und neue Netzwerke entstehen können. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Swiss Tennis Padel diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. »

Der 2024 ins Leben gerufene Incore Padel Cup soll ab 2026 dank der Zusammenarbeit zwischen der Incore Bank AG und Swiss Tennis Padel zu einer Turnierserie mit vier Qualifikationsturnieren in der Deutsch- und Westschweiz sowie im Tessin ausgebaut werden. Als Jahresend-Highlight wird das Finale dieser B2B-Turnierserie jeweils im November im Nationalen Leistungszentrum von Swiss Tennis Padel in Biberist/SO ausgetragen. (Incore Bank/mc/ps)