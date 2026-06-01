T. Rowe Price: Impact Investing – Fundamentaldaten statt Nachhaltigkeitslabels

Von Matthew Lawton, Head of Impact Fixed Income bei T. Rowe Price

Eines der grössten Missverständnisse rund um Impact Investing ist, dass es in ein Nischensegment der Allokation falle und getrennt vom Kern der Portfoliokonstruktion zu betrachten sei. An den Kreditmärkten beobachten wir zunehmend, dass ein disziplinierter, wirkungsorientierter Ansatz bei Wertentwicklung und Risikomanagement direkt mit etablierten globalen Kreditstrategien konkurrieren kann.

Das zentrale Unterscheidungsmerkmal ist ein hochselektiver Investmentprozess, der auf widerstandsfähige Geschäftsmodelle, solide Bilanzen und Sektoren ausgerichtet ist, die von langfristigen strukturellen Entwicklungen getragen werden – etwa in den Bereichen Gesundheitswesen, digitale Infrastruktur, Klimatransformation und soziale Inklusion. In volatilen Marktphasen können diese Merkmale Widerstandskraft verleihen und zugleich attraktive Renditechancen auf lange Sicht eröffnen.

Wichtig ist, dass Anleger zunehmend auf konkrete Ergebnisse und Fundamentaldaten achten – und nicht allein auf Nachhaltigkeitslabels. Gerade an den Kreditmärkten bleiben Emittentenauswahl, Bewertungsdisziplin und Risikomanagement entscheidende Renditetreiber, insbesondere in einem Umfeld, in dem sich die Spreads verengt haben und die makroökonomische Unsicherheit erhöht bleibt.

Bemerkenswert ist heute, dass Impact Investing an den Kreditmärkten nicht nur für ausdrücklich auf ESG ausgerichtete Anleger zunehmend attraktiv ist, sondern auch für eine breitere Anlegergruppe, die ein professionell gesteuertes globales Kreditexposure, attraktive Carry-Chancen und eine robuste Portfoliokonstruktion sucht.

Im aktuellen Umfeld kommt es mehr denn je auf Selektivität an. Strategien, die flexibel bleiben, auf Qualität setzen und Emittenten identifizieren können, die sowohl dauerhaft tragfähige Fundamentaldaten als auch eine positive gesellschaftliche Wirkung aufweisen, dürften sich im Laufe der Zeit immer deutlicher abheben.