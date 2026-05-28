LimmaTech Biologics wird von Lilly für bis zu 780 Millionen US-Dollar übernommen

Schlieren – LimmaTech Biologics AG, ein Schweizer Biotech-Unternehmen im klinischen Stadium, das Impfstoffe zur Prävention lebensbedrohlicher Krankheiten entwickelt, gab den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über die Übernahme durch Lilly bekannt.

LimmaTech entwickelt Impfstoffe gegen bakterielle Krankheitserreger, bei denen die zunehmende Antibiotikaresistenz die therapeutischen Möglichkeiten zunehmend einschränkt, darunter Staphylococcus aureus, Neisseria gonorrhoeae und Chlamydia trachomatis. Die firmeneigene Plattform des Unternehmens ist darauf ausgelegt, breite und langanhaltende Immunantworten gegen komplexe bakterielle Zielstrukturen zu erzeugen, indem sie auf die Toxine und Superantigene abzielt, die die Krankheit auslösen. Das Leitprogramm von LimmaTech, LTB-SA7, befindet sich in der Phase-1-Entwicklung als Impfstoff gegen S. aureus, die häufigste Ursache für postoperative Wundinfektionen.

Die präklinische Pipeline des Unternehmens zielt auf weitere bakterielle Krankheitserreger ab, darunter solche, die Unfruchtbarkeit und andere langfristige Folgen von Infektionen verursachen, von denen Frauen überproportional betroffen sind. Eine auf Impfstoffen basierende Präventionsstrategie könnte den Verlauf von Krankheiten verändern, deren Behandlung immer schwieriger wird.

„Der Beitritt zu Lilly ist ein bedeutender nächster Schritt für unsere Forschung und unser Team“, sagte Dr. Franz-Werner Haas, Vorstandsvorsitzender von LimmaTech. „Lillys globale Entwicklungskapazitäten, die Produktionskapazitäten des Unternehmens und sein langjähriges Engagement für Patienten mit schweren Erkrankungen werden es uns ermöglichen, die Entwicklung unseres führenden Impfstoffs gegen Staphylococcus aureus zu beschleunigen und unsere präklinischen Programme gegen Gonorrhö und Chlamydien voranzutreiben.“

„Staphylococcus aureus gehört zu den schwerwiegendsten bakteriellen Krankheitserregern, mit denen wir konfrontiert sind – und zu den am schwersten zu verhindernden. LimmaTech verfolgt eine einzigartige wissenschaftliche These: Die Lösung dieses Problems liegt darin, die Toxine und Superantigene anzugreifen, die die Krankheit auslösen, anstatt die bakteriellen Oberflächenantigene“, sagte Dr. med. Daniel M. Skovronsky, Ph.D., Chief Scientific and Product Officer bei Lilly und Präsident der Lilly Research Laboratories. „Da Antibiotikaresistenzen unsere Fähigkeit zur Behandlung bakterieller Infektionen untergraben, könnte diese Plattform uns helfen, Infektionen zu verhindern, bevor sie auftreten.“

Gemäss den Bedingungen der Vereinbarung wird Lilly LimmaTech für bis zu 780 Millionen US-Dollar in bar erwerben, einschliesslich einer Vorauszahlung und zusätzlicher potenzieller Zahlungen, die vom Erreichen bestimmter klinischer und regulatorischer Meilensteine abhängen. (LimmaTech/mc/hfu)

LimmaTech Biologics AG