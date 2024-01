Dietmar Peetz wird neuer CIO der RealUnit Schweiz AG.

Baar – Die Investmentgesellschaft RealUnit Schweiz AG (REALU) gibt eine Änderung in der Geschäftsleitung bekannt. Dietmar Peetz wird ab 1. März 2024 neuer CIO der Gesellschaft. Er ersetzt den bisherigen CIO Vahan P. Roth.

Der Verwaltungsrat hat per 1. März 2024 Dr. Dietmar Peetz als neues Mitglied der Geschäftsleitung und CIO ernannt. Er ist Experte für Vermögensschutz in Krisenzeiten und verfügt über mehr als 30 Jahre praktische Finanzmarkterfahrung. Er war Leiter Portfolio Management und Research sowie Senior Portfolio Manager bei renommierten Finanzinstituten im In- und Ausland. Mehrere Jahre verwaltete er bei der Credit Suisse Asset Management erfolgreich den grössten europäischen Rohstofffonds. Im Jahr 2007 promovierte er zum Thema Finanzmarktinstabilität. Dietmar Peetz bringt die notwendigen Erfahrungen sowohl für die erfolgreiche Weiterführung der Realwert-Strategie als auch für die geplante Expansion der Gesellschaft nach Deutschland.

Vahan P. Roth, Mitgründer und bisheriger CIO der Gesellschaft wird sich beruflich neu orientieren. Er hat einen wesentlichen Beitrag am Wachstum der Gesellschaft seit der Gründung im Juni 2017 geleistet. Die Realwert-Strategie hat in den vergangenen Jahren unter seiner Leitung mehrfach eine hohe Krisenresistenz erzielt. (RealUnit/mc)