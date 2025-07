Kryptoregulierung in Europa: Die Auswirkungen der Fragmentierung auf den grenzüberschreitenden Handel

Varna – Während Europa sich als Innovationsführer im Bereich digitaler Vermögenswerte positioniert, untergraben regulatorische Unstimmigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten weiterhin die Bemühungen um die Schaffung eines einheitlichen Kryptomarktes. Obwohl die wegweisende MiCA-Verordnung (Markets in Crypto-Assets) der EU am 30. Dezember 2024 vollständig in Kraft getreten ist, besteht weiterhin ein Flickenteppich unterschiedlicher nationaler Vorschriften, der zu Reibungsverlusten für Börsen, institutionelle Anleger und den Kapitalverkehr innerhalb der EU führt.

MiCA zielt darauf ab, die Krypto-Asset-Landschaft durch einheitliche Lizenzierung, Verbraucherschutz und Regulierung von Stablecoins zu harmonisieren, doch die Durchsetzung variiert erheblich. Die ESMA kritisierte die Lizenzierungsprozesse Maltas und hob dabei die unzureichende Risikobewertung und Governance-Kontrolle hervor, obwohl das Land bereits mehrere MiCA-Lizenzen erteilt hat.

Bis Mitte 2025 wurden EU-weit nur 43 CASP-Lizenzen erteilt, wobei Deutschland, Frankreich und die Niederlande eine strengere Haltung einnehmen, während Länder wie Estland und Malta einen liberaleren Ansatz verfolgen. Ein Reuters-Profil vom Juni 2025 berichtete, dass sich Krypto-Giganten in einigen wenigen liberalen Rechtsräumen positionieren, was die Risiken der Regulierungsarbitrage unterstreicht. Laut TradingPedia hat diese uneinheitliche Lizenzierungslandschaft zu wachsender Besorgnis unter den Marktteilnehmern hinsichtlich der Glaubwürdigkeit und Einheitlichkeit des EU-Krypto-Regimes geführt.

Das regulatorische Flickwerk in Europa bereitet Krypto-Unternehmen, die über die Grenzen hinweg expandieren wollen, echte Kopfschmerzen. Obwohl der MiCA-Rahmen der EU die Regeln vereinheitlichen soll, sehen sich Krypto-Dienstleister nach wie vor mit einem Labyrinth unterschiedlicher nationaler Standards in Bereichen wie Geldwäschebekämpfung (AML), Verwahrung und Besteuerung konfrontiert. Infolgedessen entscheiden sich viele dafür, ihre Dienstleistungen in bestimmten Ländern einzuschränken oder hohe Ausgaben für Rechtsberatung zu tätigen, nur um die Vorschriften einzuhalten.

Das Problem ist nicht nur bürokratischer, sondern auch struktureller Natur. Im Juli 2025 schlug die ESMA Alarm, weil Krypto-Unternehmen Kunden irreführten, indem sie Dienstleistungen als MiCA-konform bewarben, obwohl dies nicht der Fall war. Diese Art von Verwirrung, insbesondere in weniger streng regulierten Ländern wie Malta, gefährdet Anleger und untergräbt das Vertrauen in das Regulierungssystem der EU.

Darüber hinaus variiert die Durchsetzung in den einzelnen Mitgliedstaaten erheblich. Aus diesem Grund schaltet sich die neue EU-Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche (AMLA) ein. Die AMLA hat Kryptowährungen als das größte Geldwäscherisiko in Europa identifiziert und weist auf die uneinheitliche nationale Aufsicht als eine der größten Schwachstellen hin. Sie plant, etwa 40 risikoreiche Krypto-Unternehmen direkt zu beaufsichtigen, um strengere und einheitlichere Vorschriften für den Sektor in der gesamten EU durchzusetzen.

Die uneinheitliche Regulierung beeinträchtigt auch die Liquidität. Kleinere EU-Börsen, denen ein einheitlicher Zugang zu Regulierungsbehörden fehlt, haben Schwierigkeiten, Volumen anzuziehen, was zu flachen Orderbüchern, grösseren Bid-Ask-Spreads und erhöhten Ausführungsrisiken führt. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass eine fragmentierte Liquidität zu einer ineffizienten Preisbildung auf Kryptomärkten beiträgt.

Die nächsten 18 Monate werden entscheidend sein. Die Europäische Kommission, die ESMA, die AMLA und die EBA veröffentlichen gemeinsam technische Standards und operative Leitlinien, um eine einheitliche Umsetzung der MiCA zu fördern. Wie die ESMA-Vorsitzende Verena Ross kürzlich erklärte, „fehlt es den Mitgliedstaaten jedoch an einer einheitlichen Sichtweise” hinsichtlich der Ausweitung der Aufsichtsbefugnisse der ESMA auf grenzüberschreitende Dienstleistungen, einschliesslich Kryptowährungen.

Einige Experten schlagen nun vor, der ESMA ähnliche Befugnisse wie der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zu gewähren, um Krypto-Plattformen direkt zu überwachen, Forum Shopping zu reduzieren und die nationale Compliance besser aufeinander abzustimmen.

Bis MiCA in allen Ländern einheitlich durchgesetzt ist und die Regulierungsbehörden sich auf eine gemeinsame Linie einigen, wird der Kryptomarkt in Europa fragmentiert bleiben. Das bedeutet, dass wir weiterhin uneinheitliche Lizenzierungsbedingungen, komplizierte Compliance-Vorschriften, eine schwächere Liquidität und zurückhaltende Investoren sehen werden. Um das Potenzial von Kryptowährungen in Europa wirklich auszuschöpfen, brauchen wir ein klares, einheitliches Aufsichtssystem, das alle Akteure zusammenbringt und diese Lücken schliesst. (tp/mc/hfu)