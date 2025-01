LFDE ernennt Michel Saugné zum CIO

Paris / Frankfurt am Main – Der Vermögensverwalter LFDE hat Michel Saugné zum CIO ernannt. In dieser Funktion ist Saugné nun für die Vermögensverwaltung von LFDE verantwortlich.

Seit dem Zusammenschluss von Tocqueville Finance mit LFDE im April 2024 war Michel Saugné bereits an der Seite von CEO Olivier de Berranger als Co-CIO tätig. Nun leitet Saugné eines der führenden Fondsmanagementteams am Finanzplatz Paris. LFDE zählt mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 26 Milliarden Euro zu den wichtigsten Akteuren im Aktienmanagement in Frankreich und Europa. Das Team setzt sich aus über 50 Fondsmanagern und Analysten zusammen und ist in 15 Kompetenzbereiche untergliedert. Es deckt ein breites Spektrum an Assetklassen in Bezug auf Stile, Themen und Regionen ab, um den Bedürfnissen der Kunden sowie unterschiedlichsten Marktbedingungen gerecht zu werden. LFDE ist seit 2010 Spezialist für internationale Aktien, mit dem Ziel, die Investmentexpertisen systematisch weiter auszubauen.

Michel Saugné ist Absolvent der ESSEC und startete seine Karriere 1999 bei BNP Paribas, bevor er als Eigenhändler im Bereich Aktienstrategien zu Natixis wechselte. Im Jahr 2004 wechselte er als Fondsmanager zu LCF Rothschild, bevor er bei Edmond de Rothschild zum Leiter des Bereichs Alternative Multi-Management und zum Co-Leiter des Bereichs Long/Short Equities ernannt wurde. 2013 kam er zu Tocqueville Finance, wo er 2016 den Posten des Head of Collective Investment Management übernahm. Er ist Mitglied des Exekutivausschusses von LBP AM und wurde 2023 zum stellvertretenden Generaldirektor von Tocqueville Finance ernannt. Seit 2024 war Michel Saugné Co-CIO von LFDE und Mitglied des Exekutivausschusses. (pd/mc)