Lymphatica Medtech sammelt 17,9 Millionen Euro in Serie B ein, um die Behandlung von Lymphödemen voranzutreiben

Lausanne – Das in der klinischen Phase befindliche Unternehmen Lymphatica Medtech mit Sitz in Lausanne hat 17,9 Millionen Euro in der Serie B erhalten, um die Entwicklung und Validierung von LymphoDrain, einem innovativen implantierbaren Gerät zur Behandlung von Lymphödemen, zu beschleunigen. Die minimalinvasive Lösung zielt darauf ab, die Lymphfunktion wiederherzustellen und die Lebensqualität von Millionen Menschen zu verbessern, die von dieser chronischen Erkrankung betroffen sind, für die es derzeit keine Heilung gibt.

Die Finanzierungsrunde wurde von Panakès Partners, TechWald Next S.p.A. und dem Digital Transition Fund von CDP Venture Capital geleitet, mit Beiträgen von OCCIDENT, der Zürcher Kantonalbank und dem Club Degli Investitori. Bestehende Investoren, darunter der High-Tech Gründerfonds (HTGF), beteiligten sich ebenfalls.

Im Einklang mit seiner Wachstumsstrategie hat Lymphatica eine Tochtergesellschaft in Italien gegründet, um seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten zu verbessern und die Produktion und den klinischen Betrieb zu überwachen.

Die Führung des Unternehmens wurde durch die Ernennung von Dan Rose zum neuen Vorstandsvorsitzenden weiter gestärkt. Rose bringt umfangreiche Erfahrungen von LimFlow (übernommen von Inari Medical), Direct Flow Medical, Sequana Medical und Medtronic mit. Darüber hinaus sind Alessio Beverina, Managing Partner bei Panakès, und Lukas Guenther, Chief Investment Officer bei TechWald Next, dem Verwaltungsrat beigetreten, zusammen mit dem bestehenden unabhängigen Mitglied Nanci Govinder.

Lymphatica Medtech nahm an Venture Leaders Medtech im Jahr 2021 und Venture Leaders China im Jahr 2019 teil und gewann die Endrunde von Venture Kick im Jahr 2017. (Venture Kick/mc/hfu)